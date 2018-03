Meninger

Dette innlegget er skrevet av Hilmar Eliasson som er medlem av Flora bystyre og nestleder i Samlingslista.

Nei til Kinn og fakta

Som nestleder i Samlingslista i Flora, synes jeg det er bra at motstandere av Kinn kommune samler seg under en felles fane.

Det er ikke ukjent at vi er veldig positive til en samling av kommuner på kysten for å stå mer i sammen for å styrke vårt potensial og vår plass i regionen i et fremtidig stort vestlandfylke. Dette var også noe vi gikk til valg på.

For å få til en god felles kommune for alle i Vågsøy og i Flora (og senere i Bremanger) er det særdeles viktig at ulike meninger og oppfatninger kommer på trykk, og at disse har grunnlag i faktaopplysninger. Da kommer vi og styrket ut som et fellesskap.

Mitt håp er at Nei til Kinn blir en slikt ansikt utad, der de baserer sine meninger på fakta og ikke delvisheter slik som debatten mellom ulike meninger har preg av.

Da håper jeg også at Fredrik Egeberg, som sentral medlem i denne organisasjonen, slutter å slenge ut påstander som:

«med Kinn blir det lagt opp til at vi i Vågsøy skal være med på å betale eit kjempegilde i Florø, med bygging av eit svært rådhus og både det eine og andre»

Slik det kom fram i Firdaposten den 20. mars.

Dette er en fullstendig grunnløs påstand og hadde Egeberg tatt seg tid så kunne han fint ha sjekket bakgrunn og vedtak for å bygge nytt rådhus i Florø ved å gå inn på kommunen sine sider, der alt ligger åpent med saksbehandling.

Sannheten er at dagens rådhus er dårlig forfatning og tilfredsstiller ikke krav til arbeidsmiljø og ville ha blitt stengt. Er det tomme hus Egeberg ønsker? Videre vil prosjektet være selvfinansierende blant annet ved at:

• En får samlet alle sentralfunksjoner kommunen har i dag på en plass. Disse er spredd på 3 ulike plasser i dag

• En samling vil gi en effektiviseringsgevinst og reduksjon i årsverk, min. 5 stk.

• En samling vil gi reduserte leie- og energiutgifter

• Bedret servicetilbud

Debatten om plassering og bygging av rådhus er ikke ny og har gått over flere valgperioder. Dette bygget vil nå få en fornuftig plassering og vil bli bygget uavhengig om KinnkKommune blir en realitet eller ikke. Beslutning har sin basis i at en får samlet tjenestene på en plass, noe som gir en mer effektiv organisasjon, bedret økonomi, bedret ressursutnytting og økt spillerom for å møte endringer.

Så dette er ikke et tiltak som innbyggere i Vågsøy skal betale, tvert imot vil det tjene alle, også i en fremtidig kommune.

På samme måte vil jeg også tenke om tilsvarende prosjekt i Måløy-området i det nye Kinn. Det er ikke slik at fordi om en er fra Florø eller Eikefjord for den skyld, så vil en grafse til seg alt. Det blir vel så viktig å få til gode organisasjoner og vekst i Måløy, som ellers i den nye kommunen.

Jeg er som skattebetaler i hvert fall ikke tjent med et Måløy som står uten arbeidsplasser, om det er fremtidsbildet Egeberg vil skape.

Å sikre dagens kommunale tjenester i Måløy er også en av grunnene til at Samlingslista stemte for en deling av funksjoner geografisk da dette var oppe i Fellesnemnda.

Lykke til med arbeidet, håper debatten blir mer konstruktiv, slik du også ønsker.