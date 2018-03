Meninger

Dette innlegget er skrive av Nils Myklebust (Sp), varaordførar i Vågsøy:

Svar til Ola Teigen

Ordførar i Flora kritiserer underteikna, og påstår at eg er kysten største nedsnakkar og at eg sutra i kommentaren til Fylkesrådmannen si tilråding om regionsenter til fylkesutvalet.

Dette fell på si eiga urimelegheit.

For det første, Ola Teigen, eg har ikkje sagt at eg ikkje ynskjer Florø til lukke med regionsenteret.

Det eg har påpeika er den realiteten at Måløy ikkje får ta del i eventuelle fleire offentlege oppgåver om vi slår saman Flora og Vågsøy kommunar. Når dette faktisk skjer, så prøver Ola Teigen å ta fokuset bort frå dette ved å gje meg meiningar eg ikkje har.

Når eg gjentekne gonger har påpeika det flotte næringslivet og dei gode tenestene vi har i Vågsøy og Flora, så vel altså Teigen å karaktisere dette som nedsnakking fordi eg er skeptisk til Kinn.

At vi er ueinige om Kinn kan bidra, betyr ikkje at vi er ueinige om at kysten har stort potensial.

Du må vel fortsette med dette, Ola Teigen, men motstanden i Vågsøy vert ikkje mindre av den grunn, over 60 prosent av innbyggjarane i Vågsøy har forstått nettopp det som eg har påpeika.

Dersom du vil utvikle Måløy, så må du vurdere Rolf Domstein sitt forslag, legg kommunesenteret i Kinn til Måløy. Men det har du sagt er heilt uaktuelt, du har sagt i Flora kommunestyre «Vågsøy har fått meir enn nok» Dette forslaget kunne kanskje bidra til litt balanse i rekneskapen og det kunne vere ei lita moglegheit for at Flora kunne fått Vågsøy sin sats på arbeidsgjevaravgift.

Så kva er det du vil bidra til at Måløy vert tilført - heilt konkret - som står seg over tid?

God påske!