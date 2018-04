Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jostein Eimhjellen frå Svelgen.

Jorunn Frøyen og Jacob Nødseth i samme båt

I eit lesarinnlegg i Fjordenes Tidende før påske, var Jorunn Frøyen tilsynelatande djupt bekymra for at den nye Kinn-båtruta kunne køyre forbi utan å stoppe i Bremanger. Jorunn vil dele eit bodskap om at her må vi «gå på kne» og håpe at Kinn vil vere snille med Bremanger.

Ho skriv, sitat: «I diskusjon om saka i Fellesnemnda kom spørsmål om båtstopp opp. Kvifor skal vi ha stopp i Bremanger? Ei kommune som har vist så tydeleg motstand mot, og til tider forakt for Kinn sine idèar og visjonar, i kommunestyrevedtak, i høyringsuttaler og i sterke lesarinnlegg i avisspaltene»

«Kjære Kinn det er ikkje vanskeleg og forstå dykkar reaksjon. Likevel «vær snill å ta oss med», er bodskapen.

Når Jorunn Frøyen skriv om «forakt», så vert det underleg. Kommunestyret i Bremanger representerer fleirtalet av innbyggarane si meining og det har ein gjort gjennom vedtak. Dei som deler Jorunn Frøyen sitt syn er i mindretal og når ho ikkje får det slik ho ynskjer, då er det gjerne «forakt»?

Jorunn hevder ho såg møtet i Fellesnemnda, der den nye båtruta vart diskutert. Eg følgde med på same møtet og forstår lite av det bildet som Jorunn prøver å framstille, men kunne konstatere at Jacob Nødseth synte seg fram att i god gamal stil.

Jacob, som tidlegare har snakka nedlatande om tvang på Bremanger og stått fram som ein «rampegut» som sleng med kjeften, har den siste tida synt oss ei ny side av seg sjølv. Han har vore diplomatisk og danna og i tillegg vist omsut for Vågsøy sine interesser i Fellesnemnda. Han var brekkstang for at Ola Teigen og Flora KS ikkje fekk det slik Flora helst ville i tolkinga av delt kommunesenter. Eg begynte faktisk å lure på om Jacob hadde sett lyset - sidan han stod fram i ny drakt. Eller er det ordførarjobben i Kinn han vil sikte seg inn på? Dette skal være usagt, men på førre møte i Fellesnemnda kom den gode gamle Nødseth tilbake til seg sjølv. Dette konstaterte han ved ei «totalutlevering». Jacob uttalte følgjande: «Bremanger skal ligge der og vere tverre og vanskelege og ikkje delta på mykje». «Det kan vere utfordrande å forsvare i Strandgata at ein skal ta omsyn til Bremanger». «Korleis kan vi motivere Bremanger til å ta ei meir aktiv rolle i den regionale utviklinga - er det at ved kvar gong det skjer noko positivt, så skal dei delta på lik linje med oss andre, eller er det ved å sette hardt mot hardt og la det suse ein båt forbi Bremanger der dei ikkje er med, men gjerne skulle vore med?»

Sjølv ikkje Heggheim sitt forsøk på å prøve å instruere Nødseth, var til særleg nytte. Heggheim forklarte at Fylkeskommunen tenkjer båtruta i eit regionalt perspektiv og ikkje som ei kommune-til- kommune-skute. Skulle vi ekskludere nokre kommuner, så får vi nok ikkje med Fylket på finansieringa, forklarte Heggheim. Frå Vågsøy-benken fekk Jakob heller ikkje særleg gehør og ein lettare sjokkert Rolf Domstein prøvde tolmodig og forklare Nødseth nokre kloke ord. Han uttalte fornuftig at Vågsøy og Flora sine senterfunksjonar ville tape på å ikkje frakte kundar til kystbyane.

Eit vesentleg poeng var òg at den ekstra Kinn-skuta treng billettinntekter. Jacob Nødseth, som stod fram som desperat etter å finne ein Bremanger-sanksjon, kom til slutt med eit forslag - om at mogleg båtstoppen då kunne flyttast til Kalvåg? Men då vart det poengtert at båtruta mellom Flora og Vågsøy vart endå lengre for innbyggarane i Kinn. Nei, Jacob Nødseth hadde ingen god dag på jobben.

Elles var målet og å spørje Bremanger om økonomisk bidrag til drift av ruta, som Kinn har lova innbyggarane i samband med samanslåinga. I høve eit økonomisk bidrag frå Bremanger, vil eg ikkje påstå at Jacob Nødseth si «framføring» bidrog til nokon god søknad.

Når Jacob meiner Bremanger har vore tverre og vanskelege, så må det være fordi vi ikkje har sagt ja til å legge oss under Flora, slik som dei folkevalde i Vågsøy har gjort mot innbyggarane sin vilje.

Elles vil eg minne Jacob Nødseth om at Bremanger kommunestyre sa ja til eit kystsamarbeid med Flora og Vågsøy og at rådmann i Bremanger var i ferd med å utarbeide prosjektplanen for dette samarbeidet, når brått Ola og Kristin i staden ville lage Kinn over Bremanger. Dette var vel ingen fin oppførsel, Jacob Nødseth? Håper Jacob kan ta med seg det rette bildet av denne historia, når han skal snakke med folk i Strandgata om Bremanger neste gong og ikkje konstruere sin eigen Jacob Nødseth «snurrefilm» i svart/ kvitt.

Når det gjeld båtruta kan Jorunn Frøyen og dei folkevalde i Bremanger ta det heile med stor ro. Her er det ingen grunn til å gå på kne og seie «vær så snill og ta oss med». På heimesida til Kinn står det no at ein vil kontakte Bremanger for å få økonomisk bidrag til båtruta.

Ei sak for seg sjølv er om Jorunn Frøyen vil få flytta båtstoppen frå Smørhamn til Kalvåg? Om eg ikkje tek feil, så er det dette som er hennar store bodskap i anledning denne saka. Dette gjeld vel i så fall alle ruter og er vel ei sak for seg sjølv. Her bør Jorunn først vende seg til Bremanger kommunestyre for å sjå kva som er Bremanger sitt samla syn, før saka eventuelt går vidare.

Om Jorunn Frøyen skal prøve seg på fleire møtereferat for lokalavisene så bør ho konsentrere seg litt meir, sånn at ho får med seg heile saka. Denne gongen skreiv ho berre det ho likte å høre og det kunne sjå ut som Jacob Nødseth si Bremanger-trakassering «falt i god jord».

Elles ser vi at Jacob Nødseth har brukt påska til å skrive innlegg i Aftenposten om Kinn, under overskrifta «Kommunereform i fare». Han er, på grunn at resultatet i dei to innbyggjarhøyringane, overtydd om at det blir Nei i folkeavstemminga og at politikarane i Vågsøy vil søkje Stortinget om reversering. Ei slik reversering på Stortinget vil Jacob kjempe i mot, sidan det kan skape presedens og sette kommunereforma i fare. Med til historia burde mogleg vore at Kinn kommune er vurdert til ikkje å være i samsvar med dei mål for reforma som Stortinget har vedteke og at førre kommunalminister og Høgre sa klart NEI.

Om eg skal gje Jacob eit venskapleg råd på vegen, så tviler eg på om at ei utlevering av «tvangstankar» i nasjonale media bidreg til å styrke Ja-fleirtalet i Nord.

Når Kinn vert reversert, bør Nødseth heller glede seg over Florø sin status som regionsenter for kysten. Det er i Strandgata du trivast som best Jacob, der har du din store styrke, men lov meg å være snill mot Bremanger når du pratar med venane dine. Vi vil gjerne samarbeide veit du og Jorunn Frøyen gleder seg no stort til å køyre båt.

Nei Til Kinn – Ja til samarbeid