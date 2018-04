«Kinn går nå direkte utover de eldre i Vågsøy»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

Nå har administrasjonen tatt 2 av de tilrettelagte leilighetene i Selstadgården til bolig for Kinn-rådmannen og sekretær!! De har tatt 2 leiligheter som er tilrettelagt for bevegelseshemmede for å bosette 2 meget friske og oppegående personer som de kunne bosatt i hvilken som helst leilighet.

Å ta disse leilighetene fra de som trenger dem mest er etter min mening helt uakseptabelt. Etter å ha vært i kontakt med Frode Weltzien i eiendomsavdelingen fikk jeg bekreftet at de har 2 ledige leiligheter på Bryggja som de forsøker å fylle opp, men at det ikke er noen ledige i Selstadgården. At han som representer Vågsøy kommune i mailen i tillegg kommer med spydigheter til meg fordi jeg ber om disse opplysninger velger jeg å se på som uprofesjonelt.

Dersom det er ledige leiligheter på Bryggja burde de kanskje bruke dem til de som er friske og sannsynligvis kjører bil. De som har bodd i ytre Vågsøy, og har familien sin her ute har ikke nødvendigvis lyst til å flytte 20 km innover til Bryggja. Ensomhet er et stort problem for mange eldre. Å be dem velge mellom Bryggja eller ingen leilighet er ikke en verdig måte å behandle våre eldre på. Hva skjer om vi blir en del av Kinn? At de kan få valg mellom en ledig plass i Eikefjorden eller ingen plass? Jeg kjenner til personer som har fått valget mellom Bryggja eller ingen plass.

De eldre har levd et langt liv her i ytre og har venner og familie som kan stikke innom. De har foreninger og andre aktiviteter. Leilighetene i Selstadgården har både kafe og matbutkk i umiddelbar nærhet. Her kan de leve mest mulig som før med sosial omgang av kjente personer og dermed unngå isolasjon. Ved å flytte dem til et annet sted der man ikke har noen kjente så signaliserer en at de ikke har noen verdi lenger. At samfunnet ikke trenger dem lenger. Dersom en ikke hadde noen valg så var det en ting, men når valget var å gi disse leilighetene til friske mennesker som skal være der noen dager i uken maks, da er det ikke greit. Her burde kommunen ordnet dem andre steder å bo.

Man kan være for eller imot Kinn, men jeg tror de fleste ikke ville synes det var greit at sine egne ble sendt innover fordi administrasjonen trengte leilighetene til egne ansatte.

Det sies at avstand ikke er et problem i Kinn. Da burde en tilby rådmannen leiligheter på Bryggja. For de som ikke kommer seg noe sted er Bryggja langt unna. Veldig langt unna…