Meninger

Frode Weltzien, som leder eiendomsavdelingen i Vågsøy kommune, har skrevet dette leserinnlegget. Innlegget er et svar til Fredrik Egebergs leserinnlegg som fjt.no publiserte torsdag:

Ingen på venteliste

Vågsøy kommune har nå, ingen på venteliste angående tildeling av leiligheter i kommunen.

Vi har flere ledige leiligheter fordelt på nordsiden av Vågsøy omsorgssenter, Bryggja og andre plasser i Måløy.

Leilighetene i Selstadgården er ikke godkjent og tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Det er tildelt ei leilighet til prosjektrådmann for Kinn kommune i Selstadgården. Det er ikke tildelt leilighet til andre i Kinn-prosjektet.

For Vågsøy kommune er det viktig å ha leiligheter i bruk, for å unngå økonomisk tap for kommunen.