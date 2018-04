Meninger

Jan A. Lem frå Måløy har skrive dette innlegget:

Ja eller nei til Kinn

Debatten går frem og tilbake. Nå er nei-bevegelsen formelt stiftet, og nei-folkene er stadig på banen med innlegg.

Det jeg savner fra nei-siden er et svar på hva som kommer etter at det eventuelt måtte bli et flertall for Nei i folkeavstemningen, og så en mulig reversering av hele prossessen og dermed ingen Kinn kommune.

Hva så? Da er Vågsøy alene. Ikke den gamle Vågsøy kommune med ca 6000 innbyggere, fra 2020 den minste kommunen i Nordfjordregionen med 5500 innbyggere. Riktignok har vi et sterkt næringliv, men hvor blir det av Vågsøys visjoner om politisk makt til kysten og dermed muligheter for bedre kommunikasjoner, offentlige stillinger og å sikre og utbygge skoletilbudet bl.a.

Kommunen nærmest oss, Stad med Selje/Eid, er blitt 50 % større enn Vågsøy. Førde blir bare svært mye større og mektigere. I indre Sogn blir flere kommuner mye større. Det bør være lett å se konsekvensene av dette. Det vil bli mindre makt og muligheter til kysten.

Riktignok sa Ibsen: «Den er sterkest som står alene».

Det var den gang det, og ikke i dagens virkelighet.