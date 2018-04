Meninger

Tove Lill Refvik Volle, leiar for Vågsøy Ap, har skrive dette innlegget:

Nokre av mine tankar om Kinn kommune

Identitet er viktig. Eg vil alltid vere ein raudebergar og vil alltid vere stolt av det. At vi blir Kinn kommune forandrar ikkje på dette. Eg bur her eg bur, og vil alltid vere stolt av heimplassen min. At vi blir Kinn kommune forandrar ikkje på dette. Men det kan forandre kommunen eg bur i til å bli det kraftsenteret på kysten den burde ha blitt for mange tiår sidan.

I diskusjonen rundt Kinn kommune kjem det fram ulike saker, som dette med identitet, visjonar, saksgang, arbeidsgjevaravgifta, om samarbeid er avhengig eller ikkje av kommunesamanslåing og tala i kommunebarometeret. Eg har lyst å kommentere noko av dette.

Kinn kommune er ikkje eit luftslott. Av og til blir Ola Teigen sin samanlikning med Pippi om at ho kan løfte ein hest dratt fram for å seie at Kinn kommune ikkje kan samanliknast med eit eventyr. Men mange historier, både eventyr og andre, inneheld ein moral eller ein bodskap. I dette tilfelle blir det brukt om noko ein har sterk tru på at ein får til. Dette uttrykket brukte også min tidlegare avdøde leiar i Vågsøy kommune innan reinhald, Turid Liv Kråkenes. Ho var ei svært klok og framoversynt dame. Ho blei tilsett i Vågsøy tidleg på 2000-talet for å leie og omorganisere reinhaldsavdelinga i Vågsøy. Det var frykteleg mykje bråk rundt dette, og nokre av dei tilsette trua med oppseiing og dei mista nattesøvnen på grunn av bekymring for framtida. Turid Liv fikk til omorganiseringa. Ho døde dessverre alt for tidlig i 2008. Då tok eg over hennar arbeid og vi fortsette same visjonen ho hadde. Vi tar til oss nye oppgåver og vi er veldig løysningsorienterte. Vi strekkjer oss heile tida for å gjere eit best mogleg arbeid og vi får gode tilbakemeldingar. Turid Liv sa alltid om utfordringar og nye oppgåver at «dette har eg ikkje gjort før, men eg får det heilt sikkert til» - og ho fikk det til. Så sjølv om Pippi er eit eventyr så inneheld det eit bodskap om at det som kan opplevast vanskeleg og tar tid, fortsatt er mogleg, og i vår samanheng er det mogleg dersom ein jobbar saman fram mot eit felles mål.Når det gjeld saksgang, ser at nokon reagerer på at innstillinga til prosjektrådmannen ikkje blir positivt mottatt i fellesnemnda. Dette er ikkje unaturleg. Det er slik saksgangen er, og slik er det som lokalpolitikar og, vi får tilsendt saklista med innstilling frå rådmann i mange saker. Lokalpolitikarane er ikkje alltid einige, og dei forskjellige partia organiserer gruppemøte for å diskutere, så møtast dei i kommunestyret og gjer dei endelege vedtaka der. Slik er det og slik bør det vere, for om alle alltid skulle vere einige med rådmann hadde vi ikkje hatt bruk for kommunestyremøte eller andre møte, og då kunne berre «sjefen ha bestemt» utan at innbyggjarane var med å bestemme gjennom lokalpolitikarane.

Arbeidsgjevaravgifta er eit anna tema. Denne har blitt diskutert og mange har ulike vurderingar av kva som kan eller ikkje kan skje med denne. Det einaste vi veit er at den skal bli endra, ikkje berre i vårt distrikt men over heile landet. Sjølv om det ikkje er mitt politiske parti som er i regjering akkurat no, så trur eg ikkje at noko regjering ønsker å lage ei avgift som gjer at bedrifter ikkje klarer seg.

Når det gjeld samarbeid meiner dei som er negative til Kinn kommune at samarbeid på kysten bør ein få til utan kommunesamanslåing. Slik eg forstår det, har det alltid vore samarbeid og det vil det fortsette å vere. Men resultatet har vise oss at det har ikkje gitt oss den styrken vi ønskjer til kysten. Samanslåing med endå meir forpliktande samarbeid om strategiar er det som gir styrke.

Kommunebarometeret som rangerer kommunen i Noreg etter korleis dei utfører tenester gir eit visst inntrykk på same måte som Kostra-tala, men her er nokre feilkjelder som vi også kan ha med i bildet bak, blant anna at det forutset at alle kommunane er like flinke til å melde inn riktige tal, og det er det dessverre ikkje alle som er. Dette må utbetrast så ein sikrar seg at alle registrerer det same på same teneste og stad. Når det er sagt, meiner eg også at dette er noko vi må jobbe saman om å bli endå betre på. Også her kan vi lære av kvarandre.

Eg meiner det er viktig at vi grip den moglegheita vi har no – til å satse på Vågsøy og til å satse på Kinn.