Meninger

Styremedlem i Nei til Kinn, Geir Ove Refvik, har skrevet dette leserinnlegget:

«Styrket i troen på nei til Kinn»

Har nettopp vært ute og luftet meg litt. En time gange, så fort jeg klarer, gjør godt for kroppen, og er god hjernetrim i tillegg.

Det som opptar meg mest på slike turer er Kinn og debatten rundt. Eller snarere mangel på debatt. Jeg blir forbauset når jeg ser Nødseth fra Florø, som sitter i Fellesnemda, «angripe» prosjektrådmannen sin innstilling før den er presentert. Skal ikke de være på samme lag ? Videre leser jeg i Firdaposten at Nødseth mener at Fakkeltoget i Måløy var en krigshissing. Fakkeltoget i Måløy var et uttrykk for å «kjempe for alt hva vi har kjært,» som vi synger i nasjonalsangen. Å kalle det for krigshissing er skivebom så det holder. Faktisk er det krigshissing å insinuere noe slikt.

Jeg har tidligere publisert hvorfor jeg er Kinn-motstander. Det er jeg enda og ingenting av det ja-siden har publisert til nå har bidratt til at jeg bør endre standpunkt. Snarere tvert imot. Argumentene og innleggene som kommer frem fra de som heier på Kinn er skrevet av mye kjekke folk, men de forteller meg ingenting konkret om hva som er så bra med Kinn. De tegner et bilde av noe de tror og håper skal bli bra, litt som et luftslott.

Jeg savner konsekvensutredning, og synes det er bare trist at Kinn i det hele tatt er vedtatt før det er godt nok utredet, akkurat det vet jeg at mange ja-tilhengere også savner.

Før jeg skriver litt om økonomi klarer jeg ikke å la være å ta med metaforen som Teigen brukte om Kinn på folkemøte i Florø for en tid tilbake. Han sammenlignet, og forsvarte, etrableringen av Kinn med å vise til at hvis Pippi Langstrømpe kunne løfte en hest, måtte det å lage Kinn også være mulig. Jeg sier nå, som da, Pippi er et eventyr!

Sanner har i skriv til Flora kommune mer eller mindre avskrevet at Kinn vil få differensiert arbeidsgiveravgift. At avgiften stiger vil, slik jeg har fått det presentert, alene utgjør at Kinn er «minusbutikk» fra dag 1. Ja, jeg vet at Fellesnemda har sendt søknad om å beholde diferensieret avgift, men siden denne ordningen er en del av EFTA-samarbeidet sier det seg selv at en slik søknad i beste fall er en longshot.

Videre vet vi at Flora har mer gjeld enn Vågsøy og med det synes det klart at Vågsøys innbyggere må betale mer av kaken i form av kommunale avgifter, eiendomsskatt og lignende. Vi har selvsagt ingen garanti for at det ikke vil skje i Vågsøy over tid, men her går vi inn i det med åpne øyne.

Vi vet at det er vedtatt voldsomme investeringer i Florø de kommende år. Her har jeg fått med meg at det ser ut til å dukke opp noen uventede utfordringer i grunnfjellet der fotballhallen skal bygges. Ekstra utfordringer vet vi alle hva betyr, mest sannsynlig økte utgifter. Kanskje kan vi få en liten kostnadssprekk a la garasjen i Stortinget. Økonomistyring ser ikke ut til å være Florø sin store styrke, ref kommunebarometer 2018 der Flora er en av landets dårligste. Kan det være at ting ikke er selvfinansierende, som de til enhver tid hevder, et farlig uttrykk å bruke.

De kommer forøvrig elendig ut på tenesteyting også. Vågsøy kommer langt bedre ut på begge områder, men med 2/3 av befolkningen i Flora vil det være et tidsspåpørsmål før kjøttvekta slår inn, slik er det bare.

De som heier på Kinn bruker styrking av kysten som er argument. Å bygge og fronte kysten sier jeg selvsagt ja til, men la oss glede oss over at Florø blir regionsenter, så skal vi samarbeide, sammen med Bremanger, og sørge for at vedtaket om regionsenter kaster av seg. De som heier på Kinn bruker også næringslivet som argument, men næringslivet er ikke avhengig av en kommunesammenslåing for å utvilkle seg. Det er heller ikke næringslivet som skal diktere politikerene. Kommunereformen nevner heller ikke slike argument med et ord. I det hele tatt er det lite ved Kinn som virker å være forankret i de punkt som kommunereformen skal omfatte.

Identitet er et annet tema som opptar meg. Jeg vil aldri bli en kinner. Med over 62 prosent motstand i Vågsøy, vil jeg tro at mange har det som meg. Identitet-argumentet kan man le av, men det betyr mye. Jeg hører at den vanlige mann i gata i Florø bryr seg fint lite om Kinn, de tror ikke det vil bety noe som helst for dem selv.

Klima for meningsutveklsing har vært tøft den siste tiden. Brennende engasjement gjør at mange, meg selv inklusiv, bruker metaforer og beskrivelser vi bør holde oss for gode til. Jeg beklager om jeg har støtt noen med slike kommentarer, det eneste gode med Facebook er at alle kan se hvem som skriver hva, det er slutt på tiden der man kunne gjemme seg bak anonymitet.

Jeg skal bidra, med det jeg kan, for at debatten fremover skal bli mer saklig. Håper og tror at det nå fremover kommer mer konkrete ting å diskutere, etterhvert som prosjektrådmannen skal legge frem sine tilrådinger, og dermed også konsekvenser.

Mange spør meg hva som er alternativet til Kinn. Det vet jeg ærlig talt ikke, men jeg er hellig overbevist om at Kinn ikke er det beste for Vågsøy.

Alternativet har vi tid til å diskutere, og utrede, etter at Vågsøy Kommune forhåpentligvis sender søknad om reversering av Kinn etter folkeavstemningen i juni.