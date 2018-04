Meninger

Kommunestyremedlem i Vågsøy, Ørjan Kvalheim (H), har skrive dette lesarinnlegget:

«Eg er tilhengar av Kinn»

Eg registrerer at det er fleire som etterlyser lokalpolitikarane i Vågsøy, og kanskje aller mest politikarane i Vågsøy Høgre sine meiningar og engasjement i prosessen kring Kinn og den kommande folkeavstemminga. Eg er som kanskje kjent, kommunestyremedlem for Vågsøy Høgre, og er inne i mi første periode som folkevalt. Eg er ein av dei 16 kommunestyremedlemmene som i det ekstraordinære kommunestyremøte 30. mars 2017 stemde for intensjonsavtalen mellom Vågsøy og Flora i kommunestyret og samanslåing frå 1. januar 2020.

Då spørsmålet kring folkeavstemming kom opp i kommunestyremøtet 1. februar i år, var eg også ein av dei som stemte for at folket skulle få gje sitt råd i denne viktige avgjerda. Eg var veldig i tvil om dette var det riktige å gjere. Men dels på grunn av det høge talet på underskrifter frå innbyggarane og dels på grunn av det eg oppfatta som ein svært opphissa stemninga i kommunen, i lokalaviser og på sosiale media, landa eg til sist på denne avgjerda. Om eg i dag meiner det var det riktige å gjere, kjem eg tilbake til seinare i innlegget.

Det skal ikkje herske tvil om at eg er tilhengar av Kinn og at eg absolutt ser flest positive sider med å slå oss saman til ei større og sterkare kystkommune. Og eg kjenner på at eg er enno meir tilhengar i dag enn det eg var for eitt år sidan. Det har kome ein god del informasjon og folkelig engasjement som eg opplever har styrka min ståstad. Ikkje minst har det dei siste vekene blitt mobilisert frå innbyggarar som seier «Ja til Kinn» med gode innlegg i Fjordenes Tidende og Firdaposten. Etter mitt syn har spesielt innlegga frå Doris Christensen og Turid Vika Skram vore viktige innlegg i debatten.

Eit av dei andre initiativa som eg har lyst å trekke fram er Facebook-sida «Vi som heier på Kinn». Den har så absolutt klart å fylle eit tomrom, og klarer på genialt vis å vise ansikt og gi ei konkret stemme i debatten. Det er veldig interessant og inspirerande å lese alle dei forskjellige menneska sine tankar, forventningar og opplevingar kring Kinn. Sjølv om det ikkje er lagt opp til diskusjon på denne sida, har den sørga for at fleire stemmer blir høyrde.

Eg vel å tru at dette engasjementet nede frå grasrota, der alle dei som er positive til Kinn endeleg begynner å vise ansikt, ikkje hadde hatt den same størrelsen, det same momentet, dersom vi i Høgre samla hadde stemt nei til folkeavstemming. Samtidig blir det jobba godt frå administrasjon og rådmann med korrekt og grundig informasjon om Kinn, som daglig deles og vert gjort tilgjengeleg på nettet og sikkert også etter kvart på papir. Her kan eg til dømes vise til rådmannens fredagsbrev der vi kan følgje noko av det som skjer. Og på kinn.kommune.no kan ein finne mykje nyttig informasjon og få svar på mange spørsmål.

Snart blir viktige funksjonar fordelt mellom kommunesentra og alt vert gjort enno meir konkret og synleg. Og for kvar dag som går blir dei tilsette i dei to kommunane betre kjende med kvarandre og synergi og forventningar blir skapt. Eg føler kanskje vi som folkevalde skuldar dei tilsette ei orsaking for at prosessen har måtte ta ein meir krunglete veg enn nødvendig, men mitt håp og forventning er at vi skal fullføre det vi har starta og at vi kjem i mål på ein god måte.

Så sjølv om eg har stilt spørsmålet om det i det heile teke er riktig å bruke folkeavstemming i eit spørsmål om kommunesamanslåing, ser eg at det har ført til eit større engasjement og ein breiare debatt enn det som har vore tidlegare. Prosjektet som skal bli til Kinn kommune har dermed blitt betre synleggjort og betre forankra i folket.

No er det snart berre to månadar att til det viktige valet i juni. Uansett om ein er for eller imot Kinn fortener denne viktige saka at kvar enkelt innbyggjar brukar tid og les den informasjonen som ligg tilgjengeleg og møter opp for å gje si stemme. Så håpar eg at du er like overtydd som meg om at Vågsøy og Flora saman blir ei sterk kystkommune, både framtidsretta og godt rusta til å levere gode og nære tenester til innbyggjarane.