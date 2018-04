Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av vågsøyværing Einar Rune Sætren.

«Jeg velger ja til Kinn»

Den politiske prosessen i Vågsøy rundt kommunesammenslåing kunne nok vært langt ryddigere og bedre enn den har vært. Nå er imidlertid alternativene for Vågsøy begynt å krystallisere seg ut og politikerne spør folket om råd gjennom en folkeavstemning.

Vågsøy har vel bare to reelle alternativ: Å stå alene eller gå sammen med Flora i nye Kinn?

Prosessen i Selje/Eid er dessverre kommet for langt. Alle administrative funksjoner er nå fordelt mellom Selje sentrum og kommunesenteret på Eid. Om Vågsøy melder seg på nå, har vi alt å tape, og det alternativet vinner derfor ingen oppslutning.

Vi er allikevel mange som har tvilt lenge før vi har landet på et standpunkt i Kinn saken.

Motstanderne av Kinn er kun enige om ikke å gå inn i Kinn. I følge «Nei-general» Egeberg er motstanderne ikke enige om noen andre alternativ. De har altså ingen plan B.

Det er helt sikkert noen bakdeler med å gå inn i «Norges rareste kommune» men fordelene med en større og sterkere kystkommune er nok langt flere.

Liten tvil om at vi får store økonomiske utfordringer ved å stå alene. Vi vil opplagt få bedre rammebetingelser fra staten og dermed bedre økonomi om vi går sammen med Flora. Alle politiske signal fra sentrale myndigheter tilsier dette. Dermed kan vi trolig gi bedre skoletilbud, eldreomsorg, helsetilbud og et skikkelig svømmetilbud i «Nord-Kinn». Jeg er klar over at ingenting er vedtatt når det gjelder investeringer. Jeg sier bare at med bedre økonomi i en sammenslått kommune vil vi få større muligheter for bl.a. et skikkelig badebasseng, enn om vi fortsetter som i dag.

De økonomiske utsiktene i en liten Vågsøy-kommune er dessverre dystre. Ap-politiker og kommunestyremedlem Leif Magne Gil forklarer litt om den vanskelige økonomisituasjonen de kommende årene i sitt leserinnlegg publisert i Fjordenes Tidende nylig. Den er ganske alvorlig. Anbefaler å lese dette innlegget.

En reversering av sammenslåingen vil også utløse tilbakebetaling av mange millioner som vi har fått i statsstøtte, men dette er engangskostnader som kanskje ikke betyr all verden på sikt.

Kinn-prosjektet handler om flere ting, bl.a. effektivisering. En kommuneadministrasjon består ikke bare av et antall sjefer som mange er så opptatt av. Vi må også telle byråkrater nedover i rekkene. Min oppfatning er helt klart at vi på sikt kan oppnå synergier i sammenslåingen som tilsier bedre tjenester med de ressursene vi har nå og i framtida.

Vågsøy har allerede i dag store utfordringer på flere felt, bl.a. med plan- og byggeetaten der manglende personalressurser (som vi ikke får tak i) hindrer eller sinker utbyggingsprosjekter og utvikling i kommunen. Akkurat der er nok Flora bedre, på samme måte som vi etter sigende er dyktigere på IT og kanskje helse.

Vi trenger også forandring i Vågsøy for å kunne snu folketallsutviklingen. Dette er en forutsetning for å få opp bolysten og få bedre tilgang av kompetent arbeidskraft til offentlige og private oppgaver. Dette gir trolig flere nyetableringer og gir bedriftene anledning til å ekspandere.

Forandringene vil også komme ved at vi blir den nest største kommunen i Sogn og Fjordane. Myndighetene er nødt til å lytte mer til oss enn i dag. Dette betyr mer politisk makt til oss på kysten på bekostning av de store byene og ikke minst de indre delen av regionen. Jeg tror derfor at Måløy vil få sin rettmessige andel av alle de offentlige arbeidsplassene som skal flyttes ut av sentrale strøk og fordeles i det nye Vestland-fylket i årene framover, når vi er større og sterkere. Samlet vil Florø/Måløy representere det desidert tyngste næringslivsmiljøet (utenom varehandel) i Sogn og Fj.. Å samkjøre disse miljøene bedre vil gjøre begge enda større og sterkere. Dette trenger vi. Det er det beste grunnlaget for befolkningsvekst både i nord og sør.

Satsene for arbeidsgiveravgift skal etter det jeg forstår revideres for alle kommuner i 2021. At Vågsøyregionen får høyere avgift enn f.eks. vår nærmeste nabo Stad, er svært usannsynlig. Forutsetningen for en lavere sats er at man bla. har dårlig eller negativ folketallsutvikling. Eid/Stad har hatt og har befolkningsvekst og vil trolig få økt avgift. En mulighet for fortsatt lav sats i Vågsøy er at befolkningsnedgangen fortsetter. Er det i denne klassen ønsker å være?

Jeg har ingen telefonundersøkelse å henvise til, men har truffet de fleste næringslivslederne i Vågsøy og vært på mange samlinger det siste året, bl.a. i Måløy Vekst. Inntrykket jeg sitter igjen med er at de aller fleste er positive til Kinn og støtter opp om Kinn-prosjektet. Frykten for stagnasjon og fraflytting er nok langt større her enn frykten for en eventuell justering av arbeidsgiveravgiften.

Når Kinn prosjektrådmannen i Fjordenes Tidende bekrefter det han har sagt før om at Måløy fortsatt bør være et sterkt kommunesenter med flere strategiske lederstillinger og en desentralisert kommuneadministrasjon må vi bare støtte opp om dette, og stemme på politikere i nye Kinn som ser verdien av å ha to sterke kystbyer mellom Bergen og Ålesund.

I motsetning til «Nei til Kinn»-aksjonen er jeg ikke 100 prosent sikker på konsekvensene med det ene eller andre alternativet, men ingenting er vel sikkert når det gjelder framtiden? Vi må handle ut fra den informasjonen vi har i dag og det vi tror på.

Det virker som om mange av Nei-folket er svært skråsikre på at vi får bedre økonomi, bedre tjenester og at livet blir enklere og bedre om Vågsøy står alene. Dette er det lov å mene.

Når noen ja-folk hevder det motsatte blir de stadig bedt om «dokumentere» utsagnene sine.

Det hadde derfor vært interessant å snu et par av spørsmålene som «Ja-siden» ofte får, og stille dem til Nei til Kinn-aksjonen.

1. Kan Nei til Kinn dokumentere at vi får bedre økonomi ved å stå alene?

2. Kan Nei til Kinn dokumentere at vi får bedre omdømme, mer tilflytning og folketallsvekst ved å stå alene?

3. Mener Nei til Kinn at vi får tildelt flere utflaggede offentlige arbeidsplasser om vi står alene enn om vi er i Kinn?

4. Kan Nei til Kinn dokumentere eller sannsynliggjøre at vi vil få høyere arbeidsgiveravgift enn våre naboer etter 2021 i nye Kinn?

Jeg tror ikke Nei til Kinn er stort bedre enn oss andre. De kan trolig ikke gi sikre og troverdige svar på noen av disse spørsmålene.

Jeg har respekt for alle som har saklige meninger om Kinn, enten de er for eller imot.

Det viktigste nå er å gjøre seg opp en mening og ha tro på at dette også er det rette for de av oss og andre som bor her om 10, 20 eller 30 år. Jeg har gjort meg opp min mening. Jeg stemmer ja!

Håper på en fortsatt god tone og saklighet i debatten.

Godt valg.