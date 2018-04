Meninger

Kommunestyrerepresentant for Vågsøy Venstre, Daniel Gangeskar, har skrive dette lesarinnlegget:

«Kinn kommune er for meg framtida»

I det siste har fleire av mine kollegaer i kommunestyret kome med grunngjevingar for kvifor dei stemte for Kinn kommune. Eg ynskjer no å gjere det same. Kinn kommune er for meg framtida.

2015-2019 er min første periode i kommunestyret. Ein periode som har vore tøff grunna ein ganske anstrengt og trong økonomi. Det har vorte gjort vanskelege val, og som min politikarkollega Leif Magne Gil frå Arbeiderpartiet beskreiv det, so har det ikkje vore «nokon dans på roser» å vere lokalpolitikar i Vågsøy dei seinare åra. Budsjettdebattane har vore prega av harde kutt, tøffe prioriteringar og vanskelege val. Men eg har vore valt for å nettopp ta desse vala, og det er ein del av det som føl med når ein vel å vere politikar. Som politikar har ein eit ansvar og vi er vårt ansvar bevisst.

Kommunereforma har eg vore positiv til sidan første dag, det har eg også vore klar på. Men sjølv om eg har vore positiv til reforma frå første dag, har eg også hatt mine spørsmål. Men desse spørsmåla har no fått svar. Tre av spørsmåla for min del var; korleis verte tenestene tilrettelagt best mogleg for innbyggjarane, korleis skal ein organisere «delt kommunesenter» best mogleg og korleis kan Kinn auke sjansane for fleire statlege arbeidsplassar?

Tenestene til innbyggjarar verte lokalt forankra. Bur ein på Raudeberg skal ein sjølvsagt kunne oppsøkje legevakt nærast mogleg ein sjølv, utan å måtte reise til Florø. Bur ein i Vågsvåg skal ein framleis få plass på Kulatoppen når helsa ikkje lenger strekk til slik at ein kan bu heime, ein skal ikkje til Florø på sine eldre dagar for å få naudsynt hjelp i kvardagen. Barnevernet skal framleis kunne bistå familiar i Deknepollen med hjelp og naudsynte tiltak.

14 leiarfunksjonar har no vorte fordelt mellom Florø og Måløy. 7 av leiarfunksjonane skal halde til i Måløy og 7 skal halde til i Florø. Blant desse er stillingar som kommunalsjef for innovasjon og utvikling og kommunalsjef for helse og velferd. Å ha stillingar som kommunalsjef for innovasjon og utvikling vil ha enormt å bety for næringsliv og for vidare utvikling av næringsstrukturar. Ein får ei tydeleg og sterk forankring i kommunen som har som ansvar å vidareutvikle satsingane som politikarane går inn for innan framtidsutvikling og næringsstrukturar, ei oppgåve som i Vågsøy til no har falt inn under ein hardtarbeidande, men dessverre personellredusert og overarbeida rådmannsstab.Eit ekspertutval la for ei lita stund tilbake fram eit forslag om å flytte 5.000 statlege arbeidsplassar ut av Oslo. Denne utflyttinga er ei av dei største i nyare tid og ei utflytting som betyr at kompetansen skal spreiast rundt om kring i landet. Kinn kommune har ikkje berre ei sterk politisk tyngde i denne samanhengen, men også ei folketallsmessig tyngde bak seg, som ei av dei største kommunane mellom Bergen og Ålesund, når ein skal overtyde Storting og statsråd om at her er det verdt å satse på oppbygging av nye, statlege arbeidsplassar. Desse arbeidsplassane vil ikkje berre kome med kompetanse og nye idear, desse vil også ta med seg ungdommar tilbake til vår fagre kyst.

Framtida er gode tenester til deg som innbyggjar. Tenester som du også i Kinn kommune vil få lokalt. Framtida er ungdommar som flyttar tilbake. Ungdommar som har utdanna seg som sosiologar, økonomar, statsvitarar, juristar, snekkarar, kokkar, sjukepleiarar, arkitektar og forskarar. Framtida er sterke og levande lokalmiljø. Lokalmiljø som Raudeberg, Vågsvåg, Osmundsvågen, Ivahavet, Kvalheim og fleire til. Lokalmiljø der naboar bur side om side og kommunen bistår med det ein treng.

Alt dette er eg overtyda om kjem til å framleis bestå og også verte styrka i Kinn kommune. Framtida for meg er Kinn kommune.