«Forskjellsbehandlingen av Bryggja er åpenlys»

Meninger

Kommunestyrerepresentant i Vågsøy, Einar O. Midtbø (TVL), har skrevet dette leserinnlegget:

«Forskjellsbehandling av Bryggja er åpenlyst»

En ting må være klinkende klart – Bryggja er en del av Vågsøy helt frem til ny kommunereform starter (2020) og alle bygdene i Vågsøy er tenkt å bli flyttet til ny kommune. De andre bygdene i Vågsøy er tenkt inn i «Kinn».

Denne saken kom ikke opp i siste formannskapsmøte da vi ikke fikk tid til å behandle alle sakene.

Her var kun tre søkere om slike midler: Gatekunst Måløy, Måløyraidsenteret og Bryggja grendahus.

Jeg lurer på hvorfor gatekunst i Gate 1 i Måløy stetter mer reglene for tildeling av midler enn Bryggja grendahus.

Gatekunst Måløy fikk her bevilgning på 50.000 kroner og Bryggja Grendahus 0 kroner.

Jeg har ingenting imot bevilgning til gatekunst i Måløy som sikkert kan være positivt , men at rådmannen skal ha en slik holdning over for bryggjasamfunnet som vi generelt ser i disse dager blir feil.

Bryggja grendahus har fått nedlagt biblioteket som var lokalisert der. Man rigger nå grendahuset for ny aktivitet og blant annet møtevirksomhet.

Det investeres blant annet i nytt datanettverk og fiber for å legge til rette for politiske møter og møter i næringsliv.

Rådmannen mener at Bryggja grendahus ikke stetter tildelingskravene, men derimot gatekunst i Gate 1 i Måløy gjør det.

Det ser ut til at det er vanskelig å nå frem med søknader om bevilgning når objektet ikke ligger på Raudeberg eller Måløy.

Det rettferdige her sett fra mitt ståsted var å tildele de ledige midlene i tre like beløp til de tre søknadene som forelå.