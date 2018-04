Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, styreleder i Nei til Kinn.

«Skal Kinn trykke sine egne penger?»

På sine runder rundt på kommunale arbeidsplasser, der rådmann Heggheim informerer om Kinn, lover han også de ansatte høyere lønn om vi blir med i Kinn. Dette fordi at Flora har en del høyere lønn enn de ansatte i Vågsøy. Noe som er helt riktig. Hvor skal disse pengene tas fra? Lønnspotten blir ikke større fordi om vi slår oss sammen. Selvfølgelig må en lønnsforskjell utjevnes, og de i Flora vil ikke gå ned i lønn. Men dette er jo bare enda en grunn til at Kinn er galskap. Om en øker lønnen til de ansatte opp til Flora sitt nivå, så vil dette koste mange millioner årlig. Hva er det da som må skje? En må til med oppsigelser fordi det ikke er nok penger i «boet».

Det å love folk høyere lønn om de stemmer ja er ikke greit. En har selvsagt ikke bedt noen stemme ja, men man trenger ikke bruke hodet for å skjønne hvorfor man lokker med lønn. Han sa nok ikke noe om hvem som må lide for disse millionene som ikke man har.

Regnestykket for Kinn blir med denne informasjonen et helt annet enn det som tidligere er satt opp. Ordføreren og Fellesnemda har sendt søknad om å få beholde lav arbeidsgiveravgift i Kinn. Søknaden begrunnes med at Kinn ikke vil klare å ha et felles bo- og arbeidsområde før man får den nye veien mellom oss. En vei som i beste fall vil komme om 20 – 30 år. Den samme ordføreren har også brukt det samme argumentet for hvorfor vi skal bli med i Kinn. Bare at da var det positivt at vi skulle få det til. Dersom Fellesnemnda skulle få innvilget sin søknad vil dette få presedens for både Førde og Sogndal som er i samme situasjon. Dette vil neppe bli godtatt.

Når man får mange millioner i økte lønnskostnader og høyere sats på arbeidsgiveravgiften blir det ikke mye penger igjen til drømmer og visjoner. Da kan drømmene fort bli til mareritt, og visjonene til fantasi. At lønnskostnadene vil stige drastisk er jo selvsagt siden alle kommunalt ansatte skal opp i lønn slik rådmann Heggheim selv sier. Lett å stemme ja for å få litt ekstra penger å rutte med i husholdningen, men hvor lenge vil denne festen vare? Når man skal dekke inn disse kostnadene, vil det bli snakk om store kutt både i helse, skole og kommunale arbeidsplasser. Er det dette vi ønsker? Selger vi kommunen vår for en kortsiktig gevinst?

For meg er dette bare enda et bevis på at denne utopien som Kinn er var fryktelig dårlig utredet. Høres nesten ut som en idé fra et sent nachspiel.

Avslutningsvis vil jeg nevne én ting: Alle som motstrider at leiligheten Heggheim har fått i Selstadgården er en omsorgsleilighet, inkludert Heggheim selv, kan selv lese at disse leilighetene står oppført i kommunens prisliste for 2018 som omsorgsbolig. Så om folk synes det er greit at han tar opp plassen i en slik leilighet, som andre ikke er syke nok til å få, så får de stå for det. Jeg synes dette bare er trist.