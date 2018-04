Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Ove Refvik for styret i Nei til Kinn.

«Bare det at man må ha to kommunesenter i Kinn viser hvor galt dette er»

Vi i Nei til Kinn vil gjerne knytte noen ord til rapporten fra Bjarne Jensen.

Ja-siden hevder dette er bestillingsverk, og at rapporten er preget av at Jensen er motstander av kommunereformen.

Vel, det meste som står i rapporten er fakta, hentet fra offentlige opplysninger, og mange av dem er velkjente. Det verste var at mange sa det var bestillingsverk før de hadde lest den.

Vi anbefaler alle interesserte å bruke litt tid på lese rapporten, den er kun på 37 sider, det klarer man å lage tid til.

Utfordrer så ja-folket til å imøtegå de punkt som de måtte finne, der Jensen måtte mene noe annet enn de fakta han presenterer. Finn gjerne fakta som dere mener han ikke tar med også, som er relevante for sammenslåingen.

Våre uthevinger:

• Det finnes ikke mulighet til å bygge et felles bo- og arbeidsmarked i Kinn. Vågsøy er orientert mot Nordfjord, Florø mot Sunnfjord. Kommunikasjon vil fortsatt være slik. Vi i Vågsøy reiser over Strynefjellet

• Vågsøy er i kategorien «lettdrevet kommune.» Liten i areal, høyt folketall. Kinn vil være tungdrevet. Bare det at man må ha to kommunesenter viser hvor galt dette er.

• Vågsøy har god vekst i både privat og offentlig sektor. Mange snakker ned dette, men faktum er at kommunen vår har 1,6 prosent vekst per år i offentlige arbeidsplasser siste ti år, i privat sektor er tallet 0,5 prosent per år.

• Befolkningsutviklingen i Vågsøy har snudd fra nedgang til stabilt. De siste ti år en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,8 prosent.

• Kinn blir en kommune med høy gjeld, desidert størst i sør-Kinn. Investeringer som blir gjort der, kommer ikke folk fra Vågsøy til gode i det hele tatt. Faktisk kan Vågsøy investere for flere hundre millioner selv, og likevel ha mindre gjeld, enn vi får ved å gå inn i dette «ekteskapet.»

• Kraftsenter på kysten blir vi kun ved hjelp av Stad og Bremanger. Det er ikke nok med Kinn. Begge de nevnte kommunene støtter opp om et kystsamarbeid, og her må alle bidra gjennom nettopp det. Hvem tror at vi får så mye mer om det kommer tre eller fire ordførere på banen i saker som angår kystens ve og vel ?

• Intensjonsavtalen i Kinn sier at de interkommunale tjenestene vi har i dag skal bort, og erstattes med egne. Dette vil ikke være mulig, uten å utløse dramatiske endringer, som både vil være dyrere og mer tungvinte. Legesamarbeid, jordmor, Nordfjord Havn og Nomil er bare noen av de nevnte. Hva skal Kinn erstatte disse med, som vil fungere bedre ?

• Slik klimaet er blitt nå, der det to ganger er målt kraftig overtall av nei-stemmer, ligger det til rette for så sterke motsetninger, at det styringsmessig blir en lite effektiv kommune. Det kan derfor reises spørsmål ved om den som en kommune kan overleve på litt lengre sikt.

• Og der står mye mer som underbygger at denne sammenslåingen bør reverseres

Rapporten sier også noe om den mangelfulle utredningen fra rådmannen i Vågsøy. Stortinget hadde gitt en instruks om hvilke punkt som skulle utredes, lite av dette ble presentert da Vågsøy gjorde sitt famøse vedtak om Kinn. De folkevalgte fikk ikke tilgang til relevant fakta, var f.eks ikke et eneste ord om den, mest sannsynlige, økningen i arbeidsgiveravgiften.

Oppsummert mener vi i Nei til Kinn at Vågsøy må påregne å tape strategisk, utviklingsmessig og økonomisk på sammenslåing med Flora til Kinn kommune. Det er også vanskelig å se at det kan bli noen særlig fordel for Flora, pga avtandene og at de to kommunene har flere motstridende interesser.

Stem nei til Kinn