«Nei til Kinn svarar på spørsmål»

Meninger

Styret i Nei til Kinn, som består av Fredrik Egeberg, Tom Andre Hopland, Sidsel Kongsvik, Geir Ove Refvik og Kent Hammersvik, har skrive dette lesarinnlegget som eit svar til lesarinnlegget frå Einar Rune Sætren:

«Svar til Einar Rune Sætren»

Først vil vi i Nei til Kinn beklage at det har tatt litt lang tid før du har fått svar på spørsmåla dine. Dette skuldast at vi den siste tida har vore opptatt med rapporten til Bjarne Jensen om konsekvensar for Vågsøy i Kinn, med påfølgande pressekonferanse og etterarbeid.

Så til spørsmål og svar:

1. Kan Nei til Kinn dokumentere at vi får betre økonomi ved å stå åleine?

Vi kan dokumentere at økonomien blir dårlegare i Kinn enn i Vågsøy. Dette er det fleire grunnar til. For det første vil Flora si enorme lånegjeld gje mykje høgare gjeld per innbyggjar enn dersom Vågsøy står åleine. Det er varsla at renta vil auke, noko som vil forverre den økonomiske situasjonen ytterlegare. Vidare har vi den mykje omtalte arbeidsgjevaravgifta. Denne vil som kjent auke. Frå 1. januar 2020 vil Vågsøy få same arbeidsgjevaravgift som Flora har i dag, og denne er høgre enn den er i Vågsøy. Det er rett nok søkt om differensiert arbeidsgjevaravgift frå 1. januar 2021, men det er lite truleg at dette vil bli innvilga, då Kinn kommune ikkje tilfredsstiller dei fem kriteria som er satt for lågare arbeidsgjevaravgift. At Kinn ikkje møter dette kravet har Kristin Maurstad sjølv skrive i fellesnemnda sin søknad.

Vi har no fått dokumentert store lønsforskjellar blant kommunalt tilsette i Vågsøy kommune og Flora kommune (jamfør sak i Fjordenes Tidende og Firdaposten). Rådmann for Kinn har sagt, og det står også i intensjonsavtalen, at lønsforskjelar skal utjamnast over ein periode. Det er lite truleg at kommunalt tilsette i Florø vil godta mindre lønn. Dermed må løna for cirka 470 årsverk i Vågsøy aukast. Dette er sjølvsagt fint for kvar enkelt tilsett, men for Kinn kommune vil dette føre til stor auke i lønsutgiftene.

Eit tenkt eksempel (basert på tal som no er presentert i media): Vågsøy har cirka 470 årsverk. Desse består av rådmann, toppleiarar, akademikarar og vanlege kommunetilsette. Om ein er snill og seier at alle er vanlege tilsette så er lønnsutgiftene i Vågsøy 470 x 450.084= 211.539.480 kroner. I Flora er tilsvarande tal 470 x 490.908= 230.726.760 kroner. Ein forskjell på heile 19,1 millionar kroner. Når ein så tenkjer at ein del av dei tilsette er akademikarar, leiarar og ein rådmann så vil forskjellen bli på enda nokre millionar.

Det føl ganske mykje pengar med etableringa av Kinn kommune. Dette fordi ei samanslåing av to kommunar kostar. Mykje. Dessverre føreligg det per dags dato ikkje oversikt på utgiftene i forbindelse med samanslåinga, men i følge professor i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen er vi heldige viss vi går ut i null. Vidare skal inndelingstilskotet reduserast framover, og fjernast heilt etter 20 år, og då vil kommunen reelt gå i minus.

Sist men ikkje minst står Flora overfor ein enorm auke i talet på eldre, samanlikna med Vågsøy. Antall eldre per innbyggjar i Kinn vil dermed bli større enn i Vågsøy. Kinn rådmann har uttalt at nokre av dei demografiske utgiftene må kommunen sjølv stå for. Dermed får vi enda ein stor utgiftspost i Kinn.

2. Kan Nei til Kinn dokumentere at vi får betre omdømme, meir tilflytting og folketalsvekst ved å stå åleine?

Vi kan så klart ikkje dokumentere at vi vil få auka tilflytting og folketalsvekst ved å slå åleine, like lite som ein kan dokumentere at Vågsøy vil få auka folketal i Kinn. Men vi kan sannsynleggjere at folketalet på sikt vil gå ned dersom vi vert slått i lag med Flora. Generelt tyder utviklinga i landet på at ved samanslåing av kommunar har tidlegare kommunesenter opplevd fråflytting til nytt kommunesenter. Det same er tendensen i Danmark. Dersom det finnast eksempel på det motsette vil vi gjerne ha tilbakemelding på det. Så kan ein sjølvsagt hevde at jammen vi får jo delt kommunesenter. På papiret ja. Men til orientering så vil Vågsøy kommune opphøyre 1. januar 2020, og kommunenummeret vårt vil bli sletta. Det er berre mogleg å ha eit registrert kommunenummer, slik at det reelle kommunesenteret vil bli i Flora. 1439 er historie.

Nei til Kinn vil påpeike at folketalsutviklinga i Vågsøy ikkje er så svart som enkelte vil ha det til. Dei siste åra har Vågsøy hatt ei stabil folketalsutvikling. Dette er positivt, og noko vi bør ta vare på.

Vil Vågsøy få betre omdømme? Å bli stempla som Norges raraste kommune er ikkje noko av skryte av. Vil vidare vise til kommunebarometeret som seier noko om kvalitet på kommunale tenester. Her ligg Vågsøy kommune på en 40. plass av 426 kommunar. Flora ligg på 252. plass. Ein kommune si oppgåve er først og fremst å levere kommunale tenester. Vågsøy kommune yter gode kommunale tenester, og vi er en liten, og lettdriven kommune. Det er grunn til å være nøgde med det omdømmet. Er det sannsynleg at vi får betre kommunale tenester, og dermed betre omdømme i Kinn? Ser vi på plasseringa av våre to kommunar på kommunebarometeret er svaret nei.

3. Meiner Nei til Kinn at vi får tildelt fleire utflagga offentlege arbeidsplassar om vi står åleine enn om vi er i Kinn?

Nei til Kinn har aldri hevda at vi vil få tildelt fleire offentlege arbeidsplassar ved å stå åleine, men vi har lite tru på at Vågsøy vil få tildelt offentlege arbeidsplassar i Kinn. Det er fleire grunnar til dette. Florø er alt peika ut som regionssenter, og eventuelt offentlege arbeidsplassar vil derfor mest truleg bli plassert der. Her er også kommunikasjon og infrastruktur viktig. Flora har kortare veg til Bergen (vårt nye fylkessenter) og til Oslo. Dessutan har dei flyplass lettare tilgjengeleg enn her i Vågsøy. Nærleik til Førde (som er eit felles bu- og arbeidsområde for Flora) kan også spele ei rolle her. Som kjent har Førde allereie mange offentlege arbeidsplassar, så å tenkje seg at offentlege arbeidsplassar vil bli plassert i nærleiken av Førde er ikkje urimeleg.

Nav held i desse dagar på med ei regionaliseringsrefom der talet på Nav-kontor skal reduserast. Dette vil gå uavhengig av kommunegrenser. Kinn vil få to Nav-kontor. Kampen om vidaregåande skular har gått lenge. I Kinn vil det bli to vidaregåande skular. Kva Nav-kontor og vidaregåande skular som skal bestå er ein statleg og fylkeskommunal avgjersle. Så får vi berre håpe at politikarane frå Flora (som det blir ei overvekt av i kommunestyret i Kinn) vil sloss for at Nav og Vidaregåande skule vert plassert i Vågsøy den dagen vi eventuelt må ta til takke med berre eitt tilbod i Kinn. Men ut frå folketal i dei to byane er det berre rimeleg at desse tilboda får bestå i Florø.

Store forskjeller i kommune-Norge: Dette tjener de ansatte i din kommune Det er store lønnsforskjeller i kommune-Norge. Blant annet tjener rådmann og topplederne i Flora langt mer enn i Vågsøy.

4. Kan Nei til Kinn dokumentere eller sannsynleggjere at vi får høgare arbeidsgjevaravgift enn våre naboar etter 2021 i nye Kinn?

At Kinn vil få høgre arbeidsgjevaravgift enn vi har i Vågsøy herskar det ingen tvil om. Som sagt er det søkt om differensiert arbeidsgjevaravgift for Kinn, men dette er det lite truleg ein får innvilga. Eid og Selje ligg begge i sone to, der Vågsøy ligg i dag, så dei vil behalde lav sats når dei blir slått saman til Stad. Dette vil gjere konkurransen for private bedrifter i Vågsøy tøffare. Eksempelvis vil Nordvestvinduet i Almenningen få litt over 4 prosent høgare arbeidsgjevaravgift enn Norgesvinduet på Nordfjordeid. Kor er det då mest gunstig for ei privat bedrift å etablere seg? Svaret har du nok sjølv.