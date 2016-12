Måløybrua er stengt

Det er meldt om sterk kuling i Måløy og opp til sterk storm rundt Stad i dag.

På grunn av sterke vindkast har Måløybrua vært stengt i lengre perioder.

Politiet fikk tidligere i dag tips om at to personer står på brua, og skulle sjekke opp i det.

Følg uværet på vårt webkamera.

Politiet har også kommet med følgende oppfordring til folk:

– Flere dager med mye vind er i vente, og allerede nå er brua stengt, og har vært det en stund på grunn av mye vind. Må du ikke ut å kjøre, la være. Det er lange køer som venter på brua, skriver Vågsøy lensmannskontor på sin Facebook-side.

– Er du gående oppfordres det til å la være å gå over, det er en grunn til at brua stenges for trafikk når det blåser så mye.

Uværet har også satt spor andre steder.

På Trollebø i Vågsøy har kontainere blåst over ende (se bilde under).