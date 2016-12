Mener hun ikke brøt valgløfter

Ordfører Kristin Maurstad (Ap) hadde egentlig ikke tenkt å kommentere mer rundt budsjettprosessen i Vågsøy, men i lys av innlegget til varaordfører Nils Myklebust (Sp), der hun kalles både bedrager og upålitelig, tar hun bladet fra munnen.

Ikke et valgløfte

- Et innlegg som ikke inneholder argument i saken, men bare personkarakteristikker, feilaktige påstander, grums fra forrige periode og valgkampen kan ikke stå uimotsagt, sier hun til Fjordenes Tidende.

Myklebust mener Ap og Kristin Maurstad har lurt både velgere og folk som stod på liste med løfter om at de skulle bevare skolene om de kom i posisjon til det.

- Har dere brutt valgløfter?

- Når det gjelder skole i valgkampen valgte vi å legge oss på en linje der vi iikke var bastante i den ene eller andre retningen. Vi har ikke brutt løfter til verken de som stod på lista eller velgerne, sier hun, og peker på at punktet om skole kom inn i samarbeidsavtalen etter valget, sier hun og legger til:

Video: Her sier kommunestyret ja til å legge ned skolene Slik foregikk avstemningen da kommunestyret i Vågsøy torsdag kveld besluttet å legge ned Holvik skule og Bryggja skule fra 2017

Ikke gjort avtaler før valget

- Men så kom de økonomiske realitetene og innhentet oss. Vi trodde vi skulle ha økonomi til å bevare skolene. Men vi tok feil. Og vi innrømmer det. Vi kan ikke da skubbe byrden over på andre sektorer, så vi tar konsekvensen av det. Sånn en gjør når en har tatt feil. Men en løsning som likevel gir et godt tilbud, sier hun og poengterer at medlemsmøtet i Vågsøy Ap har gått for løsningen med stort flertall.

Myklebust mener Ap gikk etter ordførervervet for å få det, og at de aldri hadde intensjoner om å holde samarbeidsavtalen.

- Så langt jeg vet, var det ikke inngått avtaler eller gjort løfter før valget. Vi ville se an resultatet først. Navn på ulike verv og poster ble ikke nevnt før forhandlingene var i gang, sier hun, og legger til:

- Men årsmøtet i Vågsøy Ap hadde derimot lagt føringer for samarbeid etter valget, blant annet basert på rikspolitiske saker, og dette fulgte vi opp. Vi endte opp med et samarbeid med Sp. Vi tok feil også her, sier Maurstad.

Godt samarbeid med Høyre

Kristin Maurstad mener det ikke er hold i Myklebust sine påstander om at hun har snakket ned forholdet til Høyre for å vinne innpass hos andre parti.

- Vi har hatt et godt samarbeid mellom de tre partiene, H, V og Ap. Og vi var stort sett enige om de store linjene, selv om vi kunne være rykende uenige i enkeltsaker. Vi er tross alt ulike parti. Jeg og Morten Hagen (H) har god personkjemi. Det har vi fortsatt, sier Maurstad, som ikke ønsker å kommentere Myklebust sine ytringer på dette punktet ytterligere overfor Fjordenes Tidende.

- Henvisningen til andre formannskapsmedlemmer sine påstander får stå for hans egen regning. Jeg vil ikke ned på det nivået. Jeg kunne sagt mer, men holder meg til sak og ikke person.

- Dere vedgår at dere brøt en samarbeidsavtale, hvordan har du opplevd kritikken som har kommet i etterkant?

- Jeg må forholde meg til dem som er uenige i saken og dem som er uenige i at det var nødvendig å bryte avtalen på dette punktet. Det må jeg tåle. Og jeg har ingen problem med å skjønne frustrasjonen over at skoler ryker, men vi har prøvd å forklare hvorfor vi har måttet gjøre dette. Vi må respektere at folk er uenige, og så må de respektere vårt standpunkt, sier hun, og legger til:

- Men jeg må innrømme at jeg har holdt meg unna Facebook en periode, og jeg er glad for at mine egne barn ikke er på nettet enda.