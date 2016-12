Vêret set ein stoppar for båt- og ferjetrafikken

Grunna sterk vind blir hurtigbåten i nordgåande rute innstilt. Båten ligg no til kai i Askvoll.

– Dei passasjerane som skulle nordover får tilbod om alternativ transport vidare. Vi får meldingar om at det er problem grunna sterk vind over heile nordvestlandet, seier regionsjef for hurtigbåt i Norled, Bjørn Egil Søndenå.

Norled opplyser at ein tar sikte på rutestart frå Askvoll i morgon klokka 9.15.

Ferjesambandet Stårheim-Isane er også innstilt grunna dårleg vêr.

Tidlegare i dag vart også sambandet Måløy-Oldeide innstilt.