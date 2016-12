– Vågsøy har blitt invitert inn (i forhandlingene) gjennom media med føringer om at det er på de premissene som allerede er avtalt mellom Eid og Selje. Skal vi inn i nye forhandlinger er det viktig at man starter litt på nytt og at der ikke ligger føringer allerede, sa Morten Hagen (H) i kommunestyret torsdag. Han fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

«Vågsøy kommunestyre viser til at Vågsøy først tok initiativ til samanslåing. Først Eid så Selje har meldt seg av samtaler med Vågsøy. Om Vågsøy no skal gå i nye samtaler med nye kommuner må det skje uten forutbestemte føringer.»

Einar O. Midtbø (TVL) mener Vågsøy bør være positive til samtaler med Eid og Selje, og forstår at sistnevnte tok kontakt med Eid etter

uttalelsene fra Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite.

– Dersom man ønsker å gå på frieri til noen er det et dårlig utgangspunkt å si at man skal være glad noen vil ta seg av dem. Så at de går på «date» til nabokommunen forstår jeg veldig godt, sa Midtbø.

Hogne Bleie (Frp) har tidligere vært skeptisk til nye forhandlinger, men mener nå at forhandlingsutvalget i Vågsøy bør gå i dialog med naboene.

– Det er sjelden lurt på bare sette seg på bakbeina og si nei, men hva utfallet (av forhandlingene med Eid og Selje) blir er noe helt annet.

Edvard Iversen (V) blir gjerne med på nye diskusjoner med nabokommunene.

– Om vi ikke snakker med folk blir det i alle fall ikke enighet, sa Iversen.

Hans partikollega Daniel Gangeskar (V) stilte spørsmål ved om «den gode samtalen» egentlig fungerer med nabokommunene.

– De gode samtalene har nok strandet fordi man har vært for flinke til å se meg, mitt og vårt. Man har mistet evnen til å løfte blikket og finne sammen i fellesskapet og utvikle det som kan bli en enormt sterk region i Sogn og Fjordane.