Forventar høgare sysselsetting

– Prognosen vår for det komande året syner at den positive utviklinga vi har sett i år held fram i 2017. Tala våre syner at arbeidsløysa vil bli redusert med 10 prosent samanlikna med i år, fortel Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane.

Også på landsnivå syner prognosane til NAV reduksjon, men noko svakare enn i Sogn og Fjordane (5 prosent). I første halvår i år opplevde Sogn og Fjordane ein sterk nedgang i arbeidsløysa, trass i sterk auke i nabofylka våre.

– Den viktigaste årsaka til den svært ulike utviklinga i Sogn og Fjordane og nabofylka, er at Sogn og Fjordane har langt mindre aktivitet knytt til oljeverksemda enn nabofylka.

Industrien i Sogn og Fjordane er omstillingsdyktig og har klart seg godt gjennom oljekrisa og eksportverksemdene har tent på ein låg kronekurs. Det har vore bra aktivitet i bygg og anlegg. Vi trur difor at desse næringane spesielt, vil bidra til ei positiv utvikling for sysselsetjinga i 2017. Det same gjeld helse- og sosialsektoren, som har vokse jamt og trutt dei seinare åra, seier Thorsnes.

Så langt i år er arbeidsløysa redusert med 5 prosent og gjennomsnittleg arbeidsløyse er 1,8 prosent. Undervisning og jordbruk, skogbruk og fiske er dei yrkesgruppene som har hatt mest positiv utvikling hittil i år. Også viktige næringsgrupper som industri, bygg og anlegg, servicearbeid og butikkarbeid har hatt ei positiv utvikling. På den andre sida er ingeniør- og ikt-fag er den gruppa som har hatt størst prosentvis auke i arbeidsløysa i år.

Tilgangen av ledige stillingar har auka med 19 prosent hittil i år. Det er størst prosentvis auke innan bygg og anlegg, reiseliv, transport og undervisning.

– Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at sysselsetjinga har utvikla seg positivt det siste året, noko vi trur vil halde fram det komande året. Reknestykka våre viser at arbeidsløysa i 2017 blir redusert med om lag 100 personar. Det vil då i gjennomsnitt vere om lag 960 heilt ledige i 2017, noko som svarar til 1,6 prosent av arbeidsstyrken, seier Thorsnes.