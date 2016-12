Meteorolog: – Blåser opp til storm igjen

– Det blir en relativt vindfull jul, sier Gunnar Livik, vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt.

Tirsdag kveld var det sterk storm rundt Stad og flere områder i ytre Nordfjord fikk kjenne på følgene av vindkreftene.

Vinden herjar Det er meldt om sterk kuling i Måløy og opp til sterk storm rundt Stad i dag. Uvêret skal halde fram utover kvelden.

I dag skal vinden avta i en liten periode, men vinden vil igjen øke til en sørvestlig stiv kuling fra ettermiddagen. Etter hvert blir det og fare for torden, ifølge Livik.

– Og så blir det sørvestlig sterk kuling fra ettermiddagen og ut dagen i morgen, sier meteorologen.

På formiddagen lille julaften går vinden ned til liten stiv kuling, men vinden vil øke på igjen.

– Da blir det litt likt som det var tirsdag kveld og natt til onsdag. Det blir kanskje et lite hakk under, men det er muligheter for at man får full storm igjen på kvelden lille julaften, sier han.

Sjansene for snø på julaften er imidlertid små for ytre Nordfjord. Man må trolig opp i en høyde på mellom 600 og 800 meter før det går over til snø.

1. juledag blir det en liten pustepause fra stormværet før det braker løs igjen.

– Det blir en realtivt vindfull jul. Men detaljene rundt dette er fortsatt litt usikre, legger meteorologen til.