Ønsker sild på juletallerken

Sild er for mange en viktig del av juletradisjonen, og de siste årene har forbruket av sild økt, spesielt blant de under 50 år.

– Norske juletradisjoner står sterkt, og blir stadig mer og mer populært blant de unge. Det er gledelig å høre, forteller Mette Dalsbø Ottem i Godfisk, ved Norges sjømatråd.

Sild har alltid stått sterkt i den norske matkulturen. Det har gitt småfisken et godt fotfeste blant norsk tradisjonsmat.

Til tross for at nordmenns spisevaner består av matretter fra hele verden, er den tradisjonelle og autentiske maten viktig for oss, hvor vi gjerne drømmer oss tilbake til mor og mormors kjøkken. Kortreist mat og økologi er viktige drivere, og bare det siste året har vi sett en økning i salget av lokalmat på hele 8,8 prosent.