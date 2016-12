– Vi vil ynskje alle ei god og fredeleg julehelg

Denne leiaren er skrive av redaktør Erling Wåge, og stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 23. desember:

I dag er dagen før den store dagen for mange. For to dagar sidan snudde sola. Det går mot lysare tider. I morgon er det jul, den store lysfesten i mørketida.

Uansett kva ein meiner om jul, julefeiring, julesongar, skulegudstenester, nissar, religion, glitter og stas, så betyr jule- og nyttårshelga mykje for mange.

I førjulstida har det vore debattar om tradisjonen med skulegudstenester. Skal elevar få delta på arrangement i kyrkja før jul? Enkelte har føreslått å fjerne ord som har med Gud og kristendom å gjere i julesongane.

Den norske julefeiringa har lange tradisjonar. Sjølv om mykje er i endring, så er dette den høgtida der mange har faste ritual. I desse tradisjonane har kyrkjene spelt ei viktig rolle. Mange av kyrkjene er dei flottaste kulturbygga vi har. Uansett tru og religion så må kyrkjene kunne brukast slik dei blir elles i året både til sorg og glede. Kyrkja er ein viktig møteplass og viktig del av norsk kultur, der det må vere plass til alle. Og så må vi ikkje endre på dei flotte julesongane som har stått seg i fleire generasjonar.

I dag er vi stolte av å gje deg ei ekstra fyldig juleavis med variert innhald. Dette er vår julegåve til lesarane. Det har vore ei stor glede å dele ut julestjerner til folk i distriktet som gjer noko ekstra for andre. Og det er slik vi alle prøver å glede nokon når det er jul.

I romjula kjem det ei avis, torsdag 29. desember. Vi kjem til å følgje med i det som skjer i helga, og oppdaterte nettsida fjt.no.

Med dette ynskjer alle vi i Fjordenes Tidende både lesarar og annonsørar ei god og fredeleg julehelg. Håpar den blir god for alle.