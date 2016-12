Ble hedret for sin snarrådighet

Det var onsdag 15. juli 2015 at en tilhenger med mange tusen liter bensin slet seg fra traileren som Myrestrand kjørte og trillet inn i fjellveggen i Skatestraumtunnelen i Bremanger kommune.

Tilhengeren med drivstoff eksploderte, og tunnelen fikk store skader som følge av ulykken.Ingen personer ble skadd i ulykken, men mange sier dette er takket være snarrådigheten til Myrestrand.

Under julebordet til Måløy Havneservice, som Myrestrand jobber for og kjørte for den dagen ulykken skjedde i den undersjøiske tunnelen, fikk sjåføren derfor en ekstra oppmerksomhet for hvordan han håndterte den dramatiske hendelsen. MH24-sjef Bent Hammersvik poengterte at måten Tore Myrestrand håndterte uhellet i Skatestraumtunnelen på gjorde at menneskeliv ikke gikk tapt. I tillegg behandlet han media på et meget profesjonelt vis, sa Hammersvik.

Ansatt Jan Erik Hellebust (58) mottok også en medalje for «lang og tro tjeneste» i selskapet.

Han har jobbet der siden 80-tallet.