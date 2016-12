Flere feirer jul på hytta

Kantar TNS har på oppdrag for NHO Reiseliv spurt 1.118 nordmenn over 18 år om deres ferieplaner i julen. 23 prosent svarer at de har planer om å reise bort i julen.

Av de som drar på juleferie, skal 7 av 10 reise i Norge. Av disse skal 39 prosent tilbringe hele eller deler av høytiden på privat hytte. Det er en økning på 8 prosentpoeng fra julen 2015, viser NHO Reiselivs undersøkelse.

De aller fleste reiser for å besøke venner og familie.

– Familietradisjoner står sterkt i jula, og hytta er en flott samlingsarena for familien i denne høytiden. Ønsket om hvit jul er nok en annen grunn til at mange planlegger hyttetur. For reiselivsbedrifter ved hyttedestinasjoner betyr dette høyere inntekter, for eksempel ved at flere går på restaurant og bruker skianleggene, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.