Fra denne datoen blir det nye parkeringsregler

Dette innebærer at det blir samme sats om du bryter reg-lene, uavhengig av om det er offentlig eller privat parkeringsplass. Det opprettes også en ny klagenemnd og et parkeringstilsyn, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Dette innebærer at man fra 1. januar ikke lenger vil bli straffet om man er to minutter for seint ute, – det vil ikke gis sanksjoner før fem minutter etter at billetten har utløpt. Disse får faste satser som er like både for private og offentlige plasser

– Ved de fleste brudd på reglene vil du måtte betale 600 kroner. Parkerer du på HC-plass vil du få 900. For mindre overtredelser, for eksempel å glemme å trekke billett på gratisparkering, slipper du unna med 300, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

I tillegg blir det enklere å klage ved at det opprettes en ny, obligatorisk klagenemnd.Det blir også opp til kommuner om elbiler skal stå gratis og flere tilpasninger når det gjelder plasser til forflytningshemmede, heter det i pressemeldingen fra vegvesenet.