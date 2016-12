Mange oppfyller ikkje krava i mållova

Klageportalen til Norsk Målungdom gjer det lettare for studentar å klage når lærestadane ikkje fylgjer mållova. Tala frå i haust syner at det framleis står dårleg til.



Kvart år opplever mange studentar at dei ikkje får eksamen på nynorsk, trass i at dei er meldt opp som nynorskstudentar hjå studiestaden sin, og trass i at dei i fylgje mållova har rett til eksamen på eige språk. Difor oppretta Norsk Målungdom i 2015 ein klageportal som hjelper studentane å klage når dei ikkje får eksamen på rett språk.

– Dette semesteret syner det same som dei tidlegare semestera, seier leiar i Norsk Målungdom Synnøve Marie Sætre.

– Lærestadane tek ikkje det språklege ansvaret sitt på alvor.



Totalt er det kome inn eit titals klagar frå fleire av landets største utdanningsinstitusjonar.

– Me har nokre verstingar som går att. Det syner at lærestadane ikkje tek studentane sine rettar på alvor, seier Sætre.

Kva studentane klagar på, endrar seg heller ikkje frå semester til semester.

– Me får nokre klagar på svært dårleg språk, men nesten alle klagane me får inn, går på at eksamenssettet berre fanst på bokmål, seier Sætre.

– Det verkar som om mange av universiteta og høgskulane ikkje tek seg bryet med å prøve å oppfylle krava frå Mållova, og nynorskstudentane sit att som taparane.



Alle klagene Norsk Målungdom sender inn, går òg i kopi til Språkrådet, som pålegg lærestaden å svare for korleis dei vil hindre at noko liknande skjer igjen.

– Dei fleste lærestadane lovar å gå gjennom rutinane sine, men fleire svarar berre med ei orsaking og at dei ikkje ynskjer at noko liknande skal skje igjen, fortel Sætre.

– Det er rett og slett ikkje godt nok. Mållova skal fylgjast, og då må ein gjere skikkelege tiltak, ikkje berre ynskje at problemet skal gå over.