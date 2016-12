Ekstremværet Urd anses for å være over

Ekstremværet «Urd» er over på Vestlandet og østafjells, melder Yr.

I vår region slo ikke ekstremvarslene til så hardt som det var antatt. Og selv om været ble atskillig verre andre steder i fylket, er det så langt ikke kommet meldinger om alvorlige personskader.

Mange har imidlertid vært strømløse på grunn av uværet. Tirsdag morgen melder NRK at totalt 11 basestasjoner i fylket er uten drift, sju i Gulen og i tillegg stasjoner i Eid, Bremanger, Florø og Høyanger.

– Det har førsteprioritet å løse problemene i Gulen, sier dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen til NRK.

De fleste ferjer og flyruter går nå som normalt. Ferjesambandene Måløy-Husevågøy-Oldeide og Stårheim-Isane gikk som normalt allerede i går, 2. juledag.

Rv. 15 over Strynefjellet er fremdeles midlertidig stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold og fare for ras. Statens vegvesen vil ta en ny vurdering av forholdene klokken 14 tirsdag.

For Vestlandet sør for Stad meldes det tirsdag om vestlig bris, til ettermiddagen bris mellom sørvest og nordvest bris, opp i liten kuling på kysten. Litt regn, først i ytre strøk, sludd eller snø i høyden i indre strøk, etter hvert over 600-800 meter.

Onsdag blir det ifølge yr.no sørvest frisk bris, økende til sørlig stiv kuling nord for Sognefjorden, sterk kuling nær Stad. Litt yr og regn, snø over ca. 800 m. Lite nedbør sør for Bergen.