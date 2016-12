Minner om forbod mot naudbluss

Etter fleire brannar ved nyårsskiftet i fjor, går no brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei felles påminning om forbodet som gjeld bruk av naudbluss på nyttårsaftan.

Dette skriv Åndalsnes Avis.

– Langs kysten har det vore tradisjon for at det blir sendt opp naudbluss denne spesielle kvelden, men det er ulovleg. Naudbluss er for naud og er ikkje tillate til bruk for nyttårsaftan, heiter det i ei pressemelding frå 110- og 112-sentralane.

Avisa skriv vidare at bruk av nødbluss som fyrverkeri kan få store konsekvensar. Forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff er klar på reglane som gjeld: Pyrotekniske artiklar og gjenstandar skal brukast til det føremålet dei er bestemt for og i samsvar med den rettleiinga som skal fylgjer vara.

– Når naudbluss vert brukt slik dei skal ute på sjøen er dei ikkje farlege. Fare oppstår fyrst når desse fallskjermrakettane landar i busetnad eller i skog og lyng. Eit naudbluss er svært brannfarleg. Dei gir frå seg så mykje varme at dei til og med held fram å brenne under vatn, seier brannsjef Geir Thorsen i Møre og Romsdal 110-sentral KF, til Åndalsnes Avis