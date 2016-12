Turistene strømmer til fjell og fjord

– Vi er kanskje mest kjent for nord, fjord og fjell, men vi har fantastiske opplevelser og tilbud over hele Norge. Vi ønsker flere turister, som legger igjen mer penger. Da må vi løfte frem hele landet, sier reiselivsminister Monica Mæland.

Overnattingstall fra SSB viser at 2016 blir et rekordår for reiselivet. Hittil i år har det vært en vekst på 11 prosent i utenlandske turister, målt i antall gjestedøgn. Tar man med norske turister i beregningen har det vært en vekst på 5 prosent totalt på landsbasis.

– Viktigere enn noen gang å satse på turisme Reiselivsaktørene i Selje kommune står overfor en stor utfordring uten hotell til sommersesongen.

Nordmenn er den største turistgruppen, men også flere utenlandske turister legger ferien til Norge. Veksten i utenlandske gjestedøgn er størst i Tromsø-regionen.

Sogn og Fjordane kan vise til en vekst på 15 prosent, målt i utenlandske gjestedøgn. Tar man med norske turister i regnestykket, har veksten totalt vært på ni prosent.

Tallene fra SSB gjelder overnattinger fra januar til og med oktober, og omfatter dermed de viktigste reiselivsmånedene.