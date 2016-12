Mange dro for å se på uværet

Historisk tilbakeblikk:

Det er fremdeles mørkt om morgenen tredje juledag 1941 da krysseren HMS Kenya i spissen for angrepsstyrken for sakte fart glir inn Vågsfjorden. Spenningen er stor. Er de tyske kystbatteriene alarmert? Står kanonmannskapene på Måløyna og på Rugsundøy klar bak kanonene? Troppetransportskipene legger seg til ute i fjorden, og Commando-soldatene går i landgangsbåtane. Den tyske garnisonen i Måløy er målet for hovedstyrken.