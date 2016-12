Rekordmange ga gaver til flyktninger

– Dette er en gledelig nyhet på tampen av et år hvor verden har blitt verre for mange. Det gir grunn til håp for 2017, og det trenger vi nå, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, i en pressemelding.

Hjelper andre i førjulstiden Salah Alabdullah kom til Norge fra Syria for snart to år siden. Han har fått mye hjelp underveis, og i førjulstiden ønsker han å gi noe tilbake.

Til sammen har nordmenn kjøpt over 1.600 gaver med mening i Flyktninghjelpens nettbutikk til jul i år. Gaver med mening-salget kommer på toppen av flere millioner kroner i enkeltdonasjoner og ekstrabevilgninger fra privatpersoner, norske kommuner og bedrifter.

– I tillegg fikk vi over 5.000 nye faddere under TV2s Artistgalla rett før jul. Til sammen vil dette gi flere titalls millioner ekstra kroner til arbeidet for mennesker på flukt i årene som kommer, sier Egeland.