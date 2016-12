4 av 10 vil gjøre dette i 2017

Nesten 1 million husstander oppgir at de planlegger å pusse opp boligen innvendig eller utvendig det kommende året, ifølge tall fra Prognosesenteret.

Vi vet at nordmenn elsker å pusse opp. Og 2017 blir intet unntak. Mer enn 4 av 10 går med konkrete planer om å pusse opp egen bolig i løpet av året som kommer. 26 prosent oppgir at de vil gjennomføre innvendige oppussingsarbeider, mens 15 prosent svarer at de skal pusse opp boligen utvendig.

– Det er aldersgruppen 30-39 år og 40-54 år som pusser opp i størst grad, forteller Kåre Elnan hos Prognosesenteret i en pressemelding.

Maling og gulv

Det er ingen tvil om at malepenslene skal få svingt seg både inne og ute i 2017.

– Det er innvendige malearbeider, nytt gulvbelegg og elektrikerarbeid de fleste skal ta seg av i det kommende året, forteller Elnan.

For dem som skal gjøre utvendige arbeider på boligen, troner male- og beisejobber øverst.

Stuen på topp

Stuen er det rommet de fleste har planer om å gjøre noe med. Det er boligens samlingssted og et rom hvor vi tilbringer mye tid.

– Stue, kjøkken og de voksnes soverom ligger på topp. Det er her de fleste vil ha det nytt, sier Elnan.

Bjørg Owren, kreativ leder hos ifi.no, er ikke overrasket over at stuen er det rommet flest av oss ønsker å gjøre noe med.

– Vi oppholder oss mye i stuen, det er der familien samles. Da er vi opptatt av at vi kan trives der. I tillegg slites det jo raskere ut enn mange andre rom, nettopp fordi vi bruker det så mye. Så det er nok mange som pusser opp her av praktiske grunner også, sier hun.



Nøkkeltall fra undersøkelsen: