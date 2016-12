Få øver på brann

1 av 3 har opplevd brann eller nesten-brann nært innpå seg. Men få har brannøvelse.

– Gjennomfør brannøvelse med familien i julen, råder forsikringsselskapet If.

Av de ting som kan skje i hjemmet frykter halvparten av Norges befolkning mest for at det skal begynne å brenne, viser spørreundersøkelsen som TNS Gallup gjennomførte for Norsk brannvernforening, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og If Skadeforsikring i forkant av Brannvernuka 2016.

Men altfor få familier gjennomfører brannøvelser i hjemmet, viser tallene i etterkant av Brannvernuka 2016. Flest familier har øvd i Rogaland, Hordaland og Akershus, færrest i Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

– En brannøvelse handler ikke bare om evakuering, men like mye om å ha tenkt igjennom hvordan man kan forhindre branner, og hva man skal gjøre hvis røykvarsleren uler. Det er viktig både å avtale hvem som har ansvar for hvilket barn i tilfelle brann, samt bli enige om et fast møtested utenfor boligen, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, i en pressemelding.

– I evalueringen etter Nasjonal brannøvelse svarer 99 prosent at de opplevde brannøvelsen som nyttig, men halvparten måtte endre rutiner eller rette på feil etter øvelsen. Det viser hvor nyttig slike øvelser er, sier Håvard Kleppe, kommunikasjonssjef i Norsk brannvernforening.

Over 600.000 nordmenn deltok i Nasjonal brannøvelse 2016, som dermed er Norges største brannøvelse. Skoler, barnehager, bedrifter, institusjoner og privatfamilier deltok og trente på gode og riktige brannrutiner.