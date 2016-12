Oppmodar om rakett-vett

– Årets store festkveld er like rundt hjørnet. Vi ønskjer ei fin feiring for alle, og det kan også flest mogleg få om vi brukar rakett-vett når nyttårsrakettane skal ønskje det nye året velkomen, skriv politiet i Vågsøy.

Det viser til at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri.

Samstundes viser dei til retningslinene som Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har utarbeida.

Minner om forbod mot naudbluss Brannvesen og politi minner om at ein ikkje skal nytte seg at naudbluss i nyttårsfeiringa.

I desse retningslinene ligg at ein skal bu rakettoppskytinga, at ein skal bruke verneutstyr og at ein skal lese bruksanvisninga nøye før bruk. Vidare peiker dei på at ein skal kontrollere at rakettane ikkje er skada og at dei ikkje kan velte.

Retningslinene seier også noko om korleis ein skal tenne på rakettane.

– Bruk tennstav, sitt på huk, tenn lunta og gå unna, bøy deg aldri over rakettane og ikkje tenn fyrverkeri på nytt om det ikkje tenner ved første forsøk, heiter det.

Vidare minner direktoratet om at ein skal halde god avstand frå oppskytinga og at alkohol oh rakettar ikkje høyrer saman.