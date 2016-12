Ta vare på dyra på nyttårsaften

Er hunden din redd for raketter? Rakettsmellene på nyttårsaften et mareritt for mange hunder.

– Hver nyttårsaften blir mange hunder så skremt at de stikker av fra hjemmet, sier veterinær Torill Heggenes.

Hunden kan gå inn i en sjokktilstand hvor den mister evnen til å orientere seg. Er hunden alene hjemme, kan den gå løs på møbler og inventar.

– Har man en hund som er lydsensitiv eller har lydfobi, bør man forsøke å hjelpe. La den aldri være alene hjemme. Et triks kan være ta med hunden til et mer avsidesliggende sted eller prøve med medisin eller beroligende midler, sier hun.