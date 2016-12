Presenterer kontrakt om nybygg på nyttårsaften

Fartøyet er designet av Seacon AS i Måløy og har betegnelsen SC21 «MAX» med lengde 20,99 meter og bredde 10 meter. Fartøyet får verftets byggenummer 40 og skal leveres i juni 2018.

Seacon har jobbet med utvikling av SC21-designet i et omfattende forprosjekt, sammen med rederiet og verftet. Spesielt rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling har vært avgjørende. Det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet.

- Dette er nybygg nummer 19 med Seacon-design, og nybygg nummer 5 med Seacon-design fra Stadyard/Blaalid. Seacon har i flere år jobbet med utvikling nye konsepter for denne fartøytypen, og som har mange likhetstrekk med større kystfartøy som Seacon tidligere har designet. Denne kontrakten er enda en bekreftelse på Seacon sin ledende posisjon innen design av fiskefartøy, sier daglig leder Rune-Stian Nybakk i Seacon AS i en pressemelding.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått være med å utvikle dette fartøyet sammen med rederiet og Seacon. Den nye kontrakten er et resultat av gode tilbakemeldinger på de prosjektene vi har gjennomført, og markedets tillit til at vi leverer kvalitetsprodukter av høyeste klasse, sier daglig leder Agnar Lyng i Stadyard AS.

Dette er den fjerde nybyggingskontrakten Stadyard har inngått siden overtakelsen av Blaalid i 2012. Over nyttår skal bygg nr. 39 T.A Senior leveres, et kombinert not- og snurrevadfartøy på 14,99 m, også av Seacon-design.

Stadyard er et kombinert nybyggings- og reparasjonsverft og opplever god tilgang på oppdrag, opplyser verftet. Både rederi og verft har stort fokus på å utvikle og benytte lokale underleverandører. Dette styrker næringsgrunnlaget og kompetansen i våre lokalmiljø.

Hoveddata