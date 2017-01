Dette er vekas mest leste saker

Hendinga skjedde i samband med avlusing. Ifølge selskapet si opptelling var det 6.400 oppdrettslaks som rømde.

I romjula har ekstremvêr og anna uvêr herja vårt område. Sakene om vêret er godt lest denne veka.

Oppmodinga frå politiet og Statens vegvesen om å la bilen stå og at ein skulle feste lause gjenstandar før Urd kom inn over kysten er godt lest.

I tillegg er saka om at Stadyard AS på Raudeberg har signert kontrakt med Kenfish II AS på Averøy om bygging av et kombinert garn-/autolinefartøy svært godt lest.

