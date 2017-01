Kun to av disse tre møter

Forhandlingsutvalgene i de to kommunene samles tirsdag ettermiddag på Gloppen Hotell hvor målet er å komme fram til en intensjonsavtale innen lunsj onsdag.

Vågsøy har takket nei til invitasjonen om å være med på forhandlingene etter at Selje og Eid slo fast før jul at et av premissene for forhandlingene er at Nordfjordeid blir kommunesenter i den nye kommunen.

- På bakgrunn av vedtaket i Vågsøy kommunestyre ser vi det ikke som aktuelt å gå i videre samtaler med Eid og Selje, når premissene allerede er lagt av to av tre parter, svarte Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) i en e-post til Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) 19. desember.

Da Vågsøy, Selje, Eid og Vanylven forhandlet mot en intensjonsavtale i fjor valgte kommunene å holde samtlige møter åpne. Eid valgte til slutt å trekke seg fra forhandlingene.

Når Eid og Selje de neste to dagene skal forhandle seg imellom, velger de å lukke disse møtene.

- Det er rett og slett fordi at i forhandlinger så har alle parter behov for å snakke fortrolig. Vi gjorde det slik da vi forhandlet med Gloppen og det har vært vanlig de fleste steder, sier Alfred Bjørlo.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre, har tilrådt at Vågsøy og Selje blir slått sammen. Innen 9. januar har hun anledning å justere sin tilråding til kommunaldepartemtentet og til Fjordabladet opplyser hun at hun trenger denne uken for å komme til en konklusjon når det gjelder situasjonen til Selje, Eid og Vågsøy.

- Vi må blant annet vurdere det nye alternativet (Eid-Selje) opp mot de føringene vi har fra sentralt hold, og om en slik kommune vil være i tråd med intensjonene. Det dreier seg hovedsaklig om en slik kommune vil være god nok til å sikre innbyggerne gode tjenester, sier Anne Karin Hamre til Fjordabladet.