Opna dørene til butikken

– Det er godt å endeleg kunne opne. Det har vore mykje å tenke på dei siste månadane. Eigentleg skulle det ha vore mykje meir nytt, men det kan vi ta etter kvart, seier Henriksson, og legg til:

– Dette har vore ein velfungerande butikk, så det handlar mykje om å vidareføre dette.

Fiskebutikken får ny eier og gammelt navn Når Daniel Henriksson offisielt overtar fiskebutikken Snorre Sjømat i Måløy fra nyttår, blir det under det gamle navnet Havfruen.

Allereie på føremiddagen hadde fleire kundar vore innom og kjøpt både klippfisk og fersk fisk.

Karoline og Rasmus Færestrand var innom butikken for å sikre seg ei flyndre som skulle kokast til middag.

– Det bør heilt klart vere ein fiskebutikk i Måløy. Vi har vore innom her sidan sidan butikken opna, fortel dei.

Stamkundane set stor pris på at dei kan få tak i fersk fisk i butikken.

– Det er ikkje alle som kan reise på sjøen for å fiske sjølve, så då er dette eit godt alternativ, for fisken er jo best når han er fersk. I tillegg må vi jo støtte opp om dei tilboda vi har her, slår Karoline og Rasmus fast.