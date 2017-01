Sjå desse spektakulære bileta

- Sidan vi jobbar mesteparten av året med medieproduksjon og promotering så tenkte vi at vi kunne bruke noe av det materialet til å lage ein eigan nettstad for å vise fram den fantastiske naturen vi har i Bremanger, seier Ove Kristian Leirgulen i Romvesen AS.

Han fortel at nettstaden i vart lagt ut som ei lita julehelsing til Bremanger kommune fra Romvesen.

- Vi vil sikkert utvikle sida etterhvert som vi har tid med severdigheter, attraksjoner og opplevelsar som ei lita skryte-side for kommuna vår. Bilda er blitt til ved testing av nye fototeknikker ved bruk av droner og helikopter i året som har gått, seier Leirgulen, som sjølv har vore fotograf i prosjektet.

Gå vidare til nettstaden her.