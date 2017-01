Venter spektakulær himmel

– De såkalte Kvadrantidene varierer i styrke fra år til år, men enkelte år opplever vi 100 stjerneskudd i timen. Noen av disse er temmelig kraftige og kan også forårsake ildkuler, sier Anne Mette Sannes som er science fiction-forfatter og vitenformidler og Knut Jørgen Røed Ødegaard, som er astrofysiker, i en pressemelding.

I år inntreffer maksimum tirsdag ettermiddag og kveld norsk tid.

– Dette flotte fenomenet er det verdt å få med seg, neste større meteorsverm i Norge er ikke før i august, sier Sannes og Røed Ødegaard.

Værvarselet for vårt område tirsdag sier at det blir overskyet, regn og vind, men kanskje kan man likevel få et glimt av årets kraftigste og mest kortvarige meteorsvermer.