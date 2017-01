– Aldri før har vi eksporter for mer og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen vil bli noe mindre i år etter at forholdet til Kina nå er normalisert. Høye priser gjør at både fiskere og oppdrettere får godt betalt. Det er stor fremtidsoptimisme langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Sjømatveksten er drevet av verdiøkning. Etterspørselen og prisene er høye, mens eksportvolumet har gått ned.

Skapar 30 arbeidsplassar Ervik Havfiske Gruppen døypte laurdag sin nye linebåt Vestliner. Nybygget, som blir arbeidsplass for 30 personar, dreg tysdag til Barentshavet.

– Verden skriker etter norsk fisk. Etterspørselen etter sjømat fra Norge øker mer enn sjømatnæringen klarer å levere. Regjeringen legger nå til rette for vekst i oppdrettsnæringen. Jeg er også opptatt av å få økt verdiskaping på torsk og annen villfisk, sier fiskeriminister Sandberg.

– 2016 var et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 23 prosent og passerte for første gang 90 milliarder kroner. 67 prosent av eksporten, målt i verdi gikk til Europa. Norge er svært avhengig av det europeiske markedet, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Opna dørene til butikken Daniel Henriksson har offisielt overtatt fiskebutikken Snorre Sjømat i Måløy, og i dag, tysdag, opna Havfruen dørene.

Norge eksporterte en million tonn laks og ørret til en verdi av 65,3 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang i volum på 3,5 prosent, mens eksportverdien økte med 31 prosent eller 15,4 milliarder kroner fra 2015.

Norge eksporterte hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er også rekord og en økning på 6 prosent, eller 821 millioner kroner. Volumet økte med 7 prosent.

– Det bør være mulig å ta ut høyere pris for hvitfisken, på linje med laksen. For å komme dit må vi ha økt fokus på markedet og gjøre hvitfisken tilgjengelig i større deler av året. Det krever produktutvikling innenfor både fersk og fryst, sier Larsen.

Norge eksporterte 309.000 tonn makrell for 4,1 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang i volum på 12 prosent, mens verdien økte med 6 prosent. Norge eksporterte 8 prosent mer sild i 2016, mens verdien økte med 28 prosent til 3,1 milliarder kroner.

Norge eksporterte skalldyr for 1,9 milliard kroner i 2016. Det er en økning på 21 prosent fra 2015. Den sterke veksten skyldes i hovedsak økt eksport av kongekrabbe og snøkrabbe.