Busette fleire flyktningar enn dei var oppmoda om

Dette melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ekstratilskotet skal legge til rette for at kommunane buset fleire flyktningar. Eid kommune får difor 50.000 kroner ekstra per person som vert busett utover IMDi si oppmoding for 2015.

Eid hadde ved utgangen av november busett til saman 37 flyktningar, sju fleire enn dei var oppmoda om.