Får midlertidig løyve til å drifte deponi

Miljødirektoratet gir Elkem Bremanger eit midlertidig løyve til drift av deponiet Sætrevika fram til 30. juni 2017.

Elkem Bremanger hadde løyve etter forureiningslova løyve til å drifte deponiet ut 2016, og har søkt om å få drifte deponiet for å handsame avfall frå drifta også etter 2016.

Dei har sendt Miljødirektoratet ein plan for nedtrapping av avfallsmengde slik at deponeringa kan ta slutt i 2023. Men direktoratet treng meir informasjon for å vurdere saka.

Dei gir no berre eit midlertidig løyve, og ber Bremanger kommune og Fylkesmannen kome med uttale om dei har merknadar.