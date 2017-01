Rekordmange vil leie feriebolig i år

Å ta ferien i leid hytte har aldri vært mer populært blant nordmenn enn nå, viser nye tall. Mange har allerede lagt inn bestilling for sommeren.

– Antall bookinger for kommende sesong er drøyt 10 prosent høyere enn ved forrige årsskifte. Vi ser også at etterspørselen etter ferieboliger langt sør i Europa øker betydelig, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge, i en pressemelding.

Selskapet er Europas største utleier av hytter og feriehus, og sendte i fjor 66000 nordmenn på tur. Utleien representerte mer enn 500000 gjestedøgn.

– Denne ferieformen har økt jevnt de senere årene, men nå ser det ut til at vekstkurven blir enda brattere. Og ferieboligen kan gjerne ligge langt unna. Både Kroatia, Spania og Italia tilhører nå nordmenns topp fem når det gjelder foretrukne destinasjoner, sier Buen.

De øvrige to landene på popularitetstoppen er Danmark og hjemlandet Norge. Interessen for Spania har økt aller mest. Novasols bestillinger til landet er opp med mer enn 35 prosent for 2017.

Øker feriebudsjettet

Økningen i etterspørselen etter ferieboliger til leie bekreftes også i en av fersk oversikt fra nettportalen Finn.no.

– Størst trafikkøkning innen området reise har vi på feriehus og hytter. Her er aktiviteten opp over 40 prosent det siste året, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

Han tror nordmenn vil bruke mer penger på ferier og reiser i år enn i 2016.

– Våre data tyder på det. En måling vi nylig fikk utført i regi av Norstat viser at mer enn en tredjedel foretrekker å bruke penger på å reise fremfor klær, bolig, mat og drikke og fritidsinteresser. 24 prosent har dessuten tenkt å øke feriebudsjettet sitt i 2017.

45 prosent oppga at de skal bruke det samme som i fjor. Bare 14 prosent planlegger å bruke mindre, mens 17 prosent svarte vet ikke, ifølge Berge.

Mange tar to uker

Norske hytteturister bestiller oftest for en gruppe på mellom fem og åtte personer, viser booking-statistikken fra Novasol.

– De fleste er familier, storfamilier og vennegrupper. Særlig til destinasjonene sør i Europa er trenden at mange reiser sammen. I gjennomsnitt spanderer de norske gjestene 8500 kroner per uke på hytteleien, sier Pia Buen.

Jo lenger sør man drar, desto vanligere er det også å la ferien vare i mer enn en uke.

– For Spania, Kroatia, Italia og Frankrike varierer gjennomsnittlig leietid fra 12 til 9 dager. Det er med andre ord svært mange som bestiller for to uker. For de norske og nordiske hyttene våre er det mer alminnelig å leie for bare én uke.