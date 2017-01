- Dette nyttårforsettet bør du ta alvorlig

I år bør du ha som nyttårsforsett å ta vare på boligen din, mener Tryg Forsikring.

- Januar er en av våre verste skademåneder. Kom deg opp av sofaen og vekk din indre vaktmester, oppfordrer sjefen for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Opedal kan fortelle at januar tradisjonelt sett er den travleste vintermåneden for forsikringsselskapene.

– Januar er dessverre en av de månedene i året med flest skadesaker. Tall fra oss i Tryg Forsikring viser at alt fra branner, husskader og uvær rammer mange av oss i ukene etter nyttår. Derfor håper vi at et av de viktigste forsettene i år blir å ta vare på eget hus og leilighet, slik at man kanskje kan forebygge de mest vanlige skadene og ulykkene, sier Espen Opedal.

Lett å gjøre en innsats

Tryg Forsikring-sjefen legger til at mange tror det er vanskelig å forebygge skader i boligen sin. Men man trenger ikke være handyman for å forebygge de mest de mest vanlige skadene. Her kommer noen gode råd fra Tryg Forsikring som de fleste greier: