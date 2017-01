Disse sakene var mest populære i 2016

Tre personer er siktet etter brannen, og alle er involvert i driften av hotellet. Eierne overtok hotellet for et par år siden, og saken fra overtakelsen av hotellet i 2014 er blant de mest leste i 2016. Les saken her.

Fallulykken i Nord-Vågsøy i september ble også godt besøkt. En jeger omkom i ulykken.

Du kan lese saken her.

Sakene fra dødsbrannen i Måløy i august er også på topp for de mest leste sakene i 2016. En person omkom i brannen.

Les mer om den saken her.