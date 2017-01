Ny skilting fører til tryggare trafikktilhøve

Statens vegvesen arbeider med endra skilting av kryss fylkesveg 614/572 og fylkesveg 572 Svelgen-Dyrstad.

I eit brev til vegvesenet skriv leiar for plan og forvaltning i Bremanger kommune, Magnhild Myklebust, at den skisserte løysinga er god, og at den nye skiltinga vil gi eit meir føreseieleg trafikkbilde og tryggare trafikktilhøve for både køyrande og gåande/syklande.

– Vi bed om at de vurderer avkøyringa til Elkem litt nærare. Fylkesvegen gjer her ein krapp sving, slik at dei som ikkje er kjende, kanskje ikkje skjønar kvar vegen går vidare. De kan sjå om det trengs skilt som viser at fylkesvegen svingar her, skriv Myklebust i ei tilbakemelding.