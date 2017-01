Lyser opp havna i ulike farger

Det var etter tilbakemeldinger fra publikum at Nordfjord Havn IKS bestemte seg for å gjøre noe med belysningen i området.

Resultatet ble en ny og fargerik belysning i portalene ved inngangen til småbåthavna.

Se de skiftende fargene her:

– Brukerne av småbåthavna meldte ifra om at det var for lite lys i Måløyhopen, derfor bestemte vi oss for å sette inn ekstra belysning. Vi synes dette var en veldig fin måte å få gjort det på, sier driftsleder Sølve Oldeide i Nordfjord Havn.

Portalene har nå fått lykter på toppen, samt en fargerik belysning som skinner gjennom.

– Dette gjorde vi for å tydeliggjøre hvilke selskaper som har vært med på å realisere Måløyhopen, sier Oldeide og viser til bedriftsnavnene som er risset inn i portalene.

– Dette markerer en endelig ferdigstilling av småbåthavna, legger han til.

Fyrlykta i Måløyhopen, som står plassert i innløpet til småbåthavna, har også fått en ny lyssetting.

– Men lyset i fyrlykta er ikke helt slik som det skal ennå. Det blir sterkere lys når vi får vinklet det litt bedre, forklarer Oldeide.

Det er Sætren Installasjon som har utført jobben med den nye belysningen. Lysene ble installert rett før jul.

– Portalene har jo stått der en stund, men med det nye lyset blir de tydeligere. Det ser litt mer spenstig ut, sier Oldeide.

Nordfjord Havn har fått mange positive tilbakemeldinger etter stuntet.

– Dette er noe folk legger merke til, avslutter han.